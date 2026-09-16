Binance Coin: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen

Kryptowährungen

16.09.26 11:03 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Binance Coin-Einstiegs gewesen.

Gestern vor 5 Jahren war ein Binance Coin 430,45 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in BNB investiert worden wären, hätte man nun 23,23 Binance Coin im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 15.09.2026 auf 712,20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16.545,40 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 65,45 Prozent gesteigert.

Am 30.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 545,37 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 1.310,96 USD und wurde am 07.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net