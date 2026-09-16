DAX 25.428 +0,1%ESt50 6.254 +0,3%MSCI World 4.887 -0,5%Top 10 Crypto 9,90 +0,8%Nas 25.982 -0,8%Bitcoin 65.740 +0,3%Euro 1,1540 +0,0%Öl 107,8 -0,9%Gold 4.340 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kryptowährungen

Binance Coin: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen

Binance Coin: So viel Gewinn hätte eine Investition von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Binance Coin-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
710.14 USD -2.06 USD -0.29 %
Charts | News

Gestern vor 5 Jahren war ein Binance Coin 430,45 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in BNB investiert worden wären, hätte man nun 23,23 Binance Coin im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 15.09.2026 auf 712,20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16.545,40 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 65,45 Prozent gesteigert.

Am 30.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 545,37 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 1.310,96 USD und wurde am 07.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ymcgraphic / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.