Binance Coin: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

Lohnender BNB-Einstieg?

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Binance Coin Investoren gebracht.

Binance Coin wurde am 19.05.2025 zu einem Wert von 650,08 USD gehandelt. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in BNB investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,1538 Binance Coin. Die gehaltenen Binance Coin wären gestern 98,41 USD wert gewesen, da sich der BNB-USD-Kurs auf 639,77 USD belief. Mit einer Performance von -1,59 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 582,93 USD und wurde am 02.04.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Binance Coin wurde am 07.10.2025 erreicht und liegt bei 1.310,96 USD.

Redaktion finanzen.net