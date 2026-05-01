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Lohnender BNB-Einstieg?

Binance Coin: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet

20.05.26 11:03 Uhr
Binance Coin: So viel hätte eine Investition von vor 1 Jahr gekostet | finanzen.net

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Binance Coin Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
643,3663 USD 3,5950 USD 0,56%
Charts|News

Binance Coin wurde am 19.05.2025 zu einem Wert von 650,08 USD gehandelt. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in BNB investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,1538 Binance Coin. Die gehaltenen Binance Coin wären gestern 98,41 USD wert gewesen, da sich der BNB-USD-Kurs auf 639,77 USD belief. Mit einer Performance von -1,59 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 582,93 USD und wurde am 02.04.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Binance Coin wurde am 07.10.2025 erreicht und liegt bei 1.310,96 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ymcgraphic / Shutterstock.com