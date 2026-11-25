Hochrechnung

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Binance Coin Investoren gebracht.

Am 25.11.2026 fiel BNB auf ein 52-Wochen-Tief bei 538,77 USD. Am 14.01.2026 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 949,46 USD.

Vor 1 Jahr war ein Binance Coin 864,56 USD wert. Bei einem BNB-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,1157 Binance Coin in seinem Depot. Da sich der Wert von Binance Coin am 24.11.2026 auf 547,30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 63,30 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 36,70 Prozent abgenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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