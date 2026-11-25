Binance Coin: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet
So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Binance Coin Investoren gebracht.
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Vor 1 Jahr war ein Binance Coin 864,56 USD wert. Bei einem BNB-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,1157 Binance Coin in seinem Depot. Da sich der Wert von Binance Coin am 24.11.2026 auf 547,30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 63,30 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 36,70 Prozent abgenommen.
Am 25.11.2026 fiel BNB auf ein 52-Wochen-Tief bei 538,77 USD. Am 14.01.2026 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 949,46 USD.
Redaktion Finanzen.net
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