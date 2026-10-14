Binance Coin: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

BNB-Investment im Fokus

14.10.26 11:03 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Binance Coin gewesen.

Am 30.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 545,37 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 15.10.2025 bei 1.162,64 USD.

Vor 1 Jahr war ein Binance Coin 1.293,20 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in BNB investiert, befände sich nun 0,07733 Binance Coin in seinem Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 13.10.2026 bei einem BNB-USD-Kurs von 741,59 USD 57,35 USD wert gewesen. Das kommt einer Abnahme um 42,65 Prozent gleich.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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