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BNB-Investition im Blick

Binance Coin: Wie viel eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte

06.05.26 11:03 Uhr
Binance Coin: Wie viel eine Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte | finanzen.net

So viel Gewinn hätte ein frühes Engagement in Binance Coin Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
646,1149 USD 15,6879 USD 2,49%
Charts|News

Binance Coin wurde am 05.05.2023 zu einem Wert von 326,96 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in BNB investiert hätte, befänden sich nun 3,058 Binance Coin in seinem Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 1.928,14 USD wert gewesen, da sich der BNB-USD-Kurs auf 630,43 USD belief. Mit einer Performance von +92,81 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am 02.04.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 582,93 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 1.310,96 USD und wurde am 07.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ymcgraphic / Shutterstock.com