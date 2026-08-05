Binance Coin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Lohnender BNB-Einstieg?

05.08.26 11:03 Uhr

Bei einer frühen Investition in Binance Coin hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Binance Coin war am 04.08.2021 335,63 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in BNB investiert worden wären, hätte man nun 29,79 Binance Coin im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 04.08.2026 bei einem BNB-USD-Kurs von 592,80 USD 17.662,34 USD wert gewesen. Damit beträgt die Performance des Investments +76,62 Prozent.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte BNB am 30.06.2026 bei 545,37 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Binance Coin am 07.10.2025 bei 1.310,96 USD..

Redaktion finanzen.net