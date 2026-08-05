DAX 26.247 +0,2%ESt50 6.488 +0,0%MSCI World 4.977 +1,5%Top 10 Crypto 8,28 -2,0%Nas 26.585 +2,6%Bitcoin 55.568 -0,0%Euro 1,1534 +0,0%Öl 80,3 +1,2%Gold 4.163 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lohnender BNB-Einstieg?

Binance Coin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Binance Coin: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Bei einer frühen Investition in Binance Coin hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
599.20 USD 6.40 USD 1.08 %
Charts | News

Binance Coin war am 04.08.2021 335,63 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in BNB investiert worden wären, hätte man nun 29,79 Binance Coin im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 04.08.2026 bei einem BNB-USD-Kurs von 592,80 USD 17.662,34 USD wert gewesen. Damit beträgt die Performance des Investments +76,62 Prozent.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte BNB am 30.06.2026 bei 545,37 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Binance Coin am 07.10.2025 bei 1.310,96 USD..

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ymcgraphic / Shutterstock.com