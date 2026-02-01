DAX24.883 -0,4%Est506.018 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5000 -3,1%Nas23.102 -0,6%Bitcoin55.917 -3,3%Euro1,1918 +0,2%Öl69,69 +0,9%Gold5.071 +0,9%
Binance Coin: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte

11.02.26 11:03 Uhr
Bei einem frühen Einstieg in Binance Coin hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
590,4544 USD -29,0547 USD -4,69%
Charts|News

Binance Coin wurde am 10.02.2023 zu einem Wert von 306,16 USD gehandelt. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,266 BNB im Depot. Da sich der Wert von Binance Coin am 10.02.2026 auf 619,51 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.023,50 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 102,35 Prozent zugenommen.

Am 10.03.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 533,45 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 07.10.2025 bei 1.310,96 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ymcgraphic / Shutterstock.com