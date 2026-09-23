Binance Coin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Langzeit-Investment

23.09.26 11:03 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Binance Coin-Investment verlieren können.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 545,37 USD. Am 07.10.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1.310,96 USD.

Binance Coin notierte am 22.09.2025 bei 992,57 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in BNB investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,1007 Binance Coin. Das Investment hätte nun einen Wert von 79,46 USD, da sich der Wert von Binance Coin am 22.09.2026 auf 788,67 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 20,54 Prozent verkleinert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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