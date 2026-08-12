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Binance Coin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Binance Coin: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Bei einer frühen Binance Coin-Investition müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
611.00 USD -5.77 USD -0.94 %
Charts | News

Vor 1 Jahr war ein Binance Coin 806,85 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in BNB investiert worden wären, hätte man nun 0,1239 Binance Coin im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 76,44 USD, da Binance Coin am 11.08.2026 616,77 USD wert war. Damit wäre das Investment um 23,56 Prozent gesunken.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Binance Coin am 30.06.2026 bei 545,37 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 07.10.2025 erreicht und liegt bei 1.310,96 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ymcgraphic / Shutterstock.com