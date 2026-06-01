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BNB-Anlage im Blick

Binance Coin: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

10.06.26 11:03 Uhr
Binance Coin: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Binance Coin verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
583,9353 USD -8,9026 USD -1,50%
Charts|News

Gestern vor 1 Jahr notierte Binance Coin bei 666,09 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,1501 BNB im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 89,00 USD, da sich der Wert von Binance Coin am 09.06.2026 auf 592,84 USD belief. Damit wäre das Investment um 11,00 Prozent gesunken.

Am 05.06.2026 fiel BNB auf ein 52-Wochen-Tief bei 571,56 USD. Am 07.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1.310,96 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ymcgraphic / Shutterstock.com