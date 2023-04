Binance Labs finanziert südkoreanischen Blockchaingame-Studio GOMBLE

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Binance Labs, der Venture-Capital- und Accelerator-Bereich der größten zentralen Kryptobörse, finanziert nun den südkoreanischen Blockchaingame-Entwickler GOMBLE, welcher sich auf den Bereich der Gelegenheitsspiele konzentriert hat. Bei diesem handelt es sich um eine Tochtergesellschaft eines erfahrenen Mobilegame-Studios, welches sich indessen auch dem Bereich des Web 3 widmet. Was von dieser Finanzierung zu erwarten ist und worum es sich bei GOMBLE sowie dem ersten Blockchaingame handelt, soll jetzt im folgenden Beitrag aufgezeigt werden.

Neues Blockchaingame-Studio GOMBLE wird von Binance Labs finanziert

Binance Labs finanziert nun das südkoreanische Blockchaingame-Studio GOMBLE, welches sich auf die Entwicklung von Gelegenheitsspielen spezialisiert hat. Dabei beteiligt sich die Finanzierungsabteilung der größten Kryptobörse, Binance Labs, in der ersten Investitionsrunde des neuen Projektes.

Mit dem Startkapital entwickelt das international ausgerichtete Rumble unter anderem das erste Mobilegame mit dem Namen RumbyStar. Ebenso soll durch die Finanzierung auch die RumbyWorld-Plattform mit dem Gaming-as-a-Service (GaaS) weiterausgebaut werden.

Bei GOMBLE handelt es sich um eine Tochtergesellschaft von 111Percent, einem südkoreanischen Gamestudio mit Spezialisierung auf Gelegenheitsspiele. Mithilfe von GOMBLE sollen nun die Blockchaingames und NFTs weiter vorangetrieben werden.

Die Ziele von GOMBLE liegen in der Entwicklung neuartiger Spielerlebnis und eines nachhaltigen Belohnungssystems. Das Projekt plant dabei Games, welche sich durch fesselnde und soziale Spielerlebnisse auszeichnen sollen.

Die Blockchaingames sollen sich dabei dem Bereich der Gelegenheitsspiele widmen, wobei die Erfahrungen der Web2-Spiele nun auch für das Web3 genutzt werden sollen. Bereits für das zweite Quartal 2023 ist der erste Launch in Südostasien geplant, woraufhin Nordamerika, Südamerika, Ostasien und Europa folgen sollen.

Für GOMBLE wird eine mobilfunkbasierte Blockchain entwickelt, mit welcher auch die Kompatibilität von NFTs verbessert werden soll. Ebenso sollen faire Tokenomics und eine flexible Governance geboten werden.

Auf der RumbyWorld-Plattform sollen unterschiedliche NFT- und Blockchaingame-Projekte entwickelt werden. Es soll sich dabei um maßgeschneiderte Spiele handeln, welche schrittweise auch auf andere Märkte expandieren sollen. Ebenso ist auch ein offenes Ökosystems geplant, welchem sich andere NFT- und GameFi-Projekte anschließen können, um eigene NFTs zu erstellen.

Durch das Spielen können die Nutzer bei Turnieren die Governance-Token $CRT verdienen. Mit diesen $CRT-Token lassen sich dann wiederum NFTs, Turniertickets und andere In-Game-Objekte erwerben.

Geleitet wird GOMBLE von Jihoon Byun, der zuvor der ehemalige COO von 111Pecent war. Er bringt umfangreiche Kenntnisse aus der Spieleentwicklung und -veröffentlichung. Seine Erfahrungen sammelte er unter anderem bei Google, SK Telecom, Kakao Brain und Kryptobörsen.

Potenzial für GOMBLE und Blockchain-Gelegenheitsspiele

Die traditionellen Gelegenheitsspiele aus dem Bereich Mobilegames sind besonders leicht zugänglich und unterhaltsam. Sie lassen sich von Spielern mit unterschiedlichen Vorerfahrungen nutzen, weshalb sie in letzter Zeit auch an Zulauf gefunden haben. Nach Angaben von Statista über den Markt für Gelegenheitsspiele soll dieser bis zum Jahr 2027 auf 24,97 Mrd. US-Dollar kommen. Demnach könnte sich auch ein ähnliches Potenzial für Web3-Mobilegames ergeben.

Weitere Kryptowährungen aus dem Bereich Blockchaingames

Blockchaingames stellen nicht ohne Grund den gefragtesten Blockchainsektor dar. Denn im Bereich des Gamings bietet die neue Technologie besonders nützliche Vorteile. Erstmalig werden die Nutzer für ihre Spielleistungen mit In-Game-Objekten belohnt, welche vollständig besessen und gehandelt werden können. Auf diese Weise ist auch ein Spiel- und sogar Plattform-übergreifende Nutzung von Spielobjekten möglich. Zudem eröffnet der Bereich ein enormes Innovationspotenzial, was sich gerade erst langsam zu entfalten beginnt. Einige der neusten Projekte werden nun im Folgenden vorgestellt:

RobotEra (TARO)

Eine unerschöpfliche VR-Erlebniswelt soll in dem Sandbox-Metaverse von RobotEra geboten werden. In diesem stehen unter anderem Gaming, Konzerte, Fortbildungen, Meetings, Remote Work, Onlineshopping, Kunst, virtueller Tourismus und mehr zur Verfügung. Allerdings können die Nutzer auch selbst aktiv ein Teil des Metaversums werden und ihre eigenen Visionen zur Realität werden lassen. Dafür stellt RobotEra fortschrittliche Entwicklertools kostenlos zur Verfügung, mit welchen selbst Anfänger schnell und einfach NFTs erstellen können. Diese lassen sich dann in der komplexen NFT-Wirtschaft anderweitig verwenden, wie durch Handel, Vermietung oder Verkauf. Damit neue Kreationen erstellt werden können, benötigen die Nutzer jedoch die jeweiligen Ressourcen und Landparzellen.

Tamadoge (TAMA)

Eine aufstrebende Blockchaingame-Plattform stellt der Top 10 Memecoin Tamadoge dar, welcher die Kryptocommunity in letzter Zeit mehrfach positiv überrascht hat. Denn aus dem ursprünglichen VR-Metaversum Tamaverse hat sich mittlerweile eine ganze Kryptogame-Plattform entwickelt. Auf diese wurden bereits die ersten 5 Titel aus dem Bereich Gelegenheitsspiele erfolgreich veröffentlicht. Allerdings ist dies erst der Anfang, denn es sollen noch viele weitere VR- und 3D-Games sowie mehr folgen. Das Mainrelease für das an 90er-Kultspiel Tamagotchi angelehnte VR-Game wird noch im Jahr 2023 erfolgen. In diesem kümmern sich die Nutzer um ihre NFT-Hunde und treten in Wettkämpfen an, dabei ist der Coin deflationär.

Fight Out (FGHT)

Hinter dem innovativen Sport-Start-up Fight Out steht ein Team aus unter anderem weltberühmten Sportlegenden und Trainingsgurus. Mit ihrer Hilfe werden unterschiedlichste Features geboten, wie Video-On-Demand-Kurse, personalisierte Trainingspläne, Turniere und mehr. Das Hauptelement stellt jedoch die Möglichkeit dar, dass sich über Training, Turniere, Duelle, Herausforderungen oder andere Spielmodi künftig der „Schweiß“ in Kryptowährungen wandeln lässt. Dabei können die Nutzer gegen Sportler auf der ganzen Welt antreten sowie auch an dem Wettsystem teilnehmen, ihr Avatar entwickelt sich entsprechend den Leistungen aus dem echten Leben. Ein weiteres Element des Projektes stellen die physischen Hightech-Fitnesscenter dar, welche erstmalig an das Metaversum angeschlossen werden können.

Calvaria (RIA)

Ein besonders anspruchsvolles NFT-Strategiespiel soll Calvaria mit seinem Geschäftsmodell „Easy to learn, but hard to master“ sein. Innerhalb des Kartenspiels sollen unerschöpfliche Kombinationsmöglichkeiten für eine besonders große strategische Vielfalt sorgen. Erreicht wird dies über unterschiedliche Armeefraktionen, Kartenupgrades, Zauber, Tränke und Spielmodi. Ebenfalls erwähnenswert sind auch die deflationären NFT-Karten, welche tendenziell im Preis steigen, da für Aufrüstungen Duplikate von diesen vernichtet werden müssen. In Kombination mit der internen Verleihfunktion lassen sich somit auch für Investoren passive Einkommen verdienen. Ebenso soll es sich durch 3D-Animationen, Mobile-App, Einzelspielermodus und Free-to-Play-Modus ohne Wallet und Kryptowährungen auszeichnen. Zudem sind Serien, Comics und Merchandise geplant.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de und P2E-News.com.