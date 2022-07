Binance übertrifft Coinbase beim Bitcoin-Bestand

Wollen Sie Ihr Vermögen auch in Krisenzeiten gewinnorientiert anlegen? Dann schauen Sie im Online-Seminar morgen ab 18 Uhr vorbei! Dort erklärt Ihnen Referent Jonas Klose, wie Sie mit Crowdinvesting chancenreich und ohne Kursschwankungen Rendite realisieren können.

Heute im Fokus

DAX schließt im Minus -- US-Börsen schließen tiefer -- Uniper erhält nur noch ein Drittel der zugesicherten Gasmengen -- Walmart reduziert Ziele -- Amazon, Coca-Cola, BASF, Linde, Unilever im Fokus

Alibaba strebt Primärlisting in Hongkong an. Lufthansa warnt Reisende vor "großen Einschränkungen" am Mittwoch. Konkurrenz für Starlink und Amazon: Eutelsat und OneWeb wollen fusionieren. Wegen Lieferkettenproblemen bricht der Quartalsgewinn von General Motors ein. EU bringt Notfallplan zum Gassparen auf den Weg. Unilever rechnet für 2022 mit stärkerem Umsatzwachstum.