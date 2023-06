Binance und The Weeknd schmieden revolutionäre Partnerschaft für die Unterhaltungswelt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Binance, die weltweit noch führende Krypto-Börse, und The Weeknd, das globale Musikphänomen, gehen eine einzigartige Partnerschaft ein. Entdecken Sie jetzt, wie diese Kollaboration mit Blockchain-Technologie und Philanthropie eine neue Ära der Fan-Erlebnisse einläutet!

Binance und The Weeknd: Ein Durchbruch in der Fan-Erfahrung

Die Welt der Musik und die Welt des Kryptowährungshandels haben eine unerwartete, aber aufregende Überschneidung gefunden.

Binance, die größte Kryptobörse der Welt, und The Weeknd, der international anerkannte Musiker, haben eine zukunftsweisende Partnerschaft geschlossen. Ziel ist es, das Fan-Erlebnis während The Weeknds bevorstehender „After Hours Til Dawn„-Welttournee zu revolutionieren.

Introducing the Metaverse Dimension.



An immersive Web3 experience, where fans of @theweeknd can come together to explore a one-of-a-kind #BinanceAfterHours virtual world.



Let's take you through how it works.https://t.co/9oC6WKqGFC — Binance (@binance) June 16, 2023

Die Metaverse Dimension: Virtuelle Welten erkunden

Binance und The Weeknd bringen Fans in eine virtuelle Welt, die das Retro-Neon-Ästhetik der Tour von The Weeknd widerspiegelt. In dieser interaktiven Dimension können Fans auf eine Schatzsuche gehen, verschiedene Bereiche erkunden und verborgene Diamanten entdecken.

Zentral in dieser Partnerschaft sind die innovativen Einsatzmöglichkeiten der Blockchain-Technologie. NFTs (Non-Fungible Tokens), digitale Sammlerstücke, die auf der Blockchain gespeichert sind, spielen eine große Rolle.

Fans, welche die Live-Shows von The Weeknd besuchen, können NFTs als digitale Andenken erwerben, die das Wesen des Konzerterlebnisses einfangen und möglicherweise Zugang zu signierten Waren und exklusiven Inhalten freischalten.

Die Partnerschaft präsentiert auch die „Dimension Puzzle Box„, ein interaktives Spiel, bei dem die Neuordnung von Bildkacheln und die Nachbildung von Track-Intros exklusive Belohnungen wie Waren und Konzerttickets einbringt.

Zusätzlich zur Bereitstellung einzigartiger Fan-Erlebnisse engagiert sich die Partnerschaft auch stark in der Philanthropie. Binance hat 2 Mio. $ an den XO Humanitarian Fund von The Weeknd gespendet, der von dem UN-Weltprogramm für Lebensmittel verwaltet wird und Millionen von bedürftigen Menschen Nahrung zur Verfügung stellt.

Jetzt alternativ in neuartiges Business-Metaverse investieren!

Details zu Tourdaten und Orten

Während die genauen Details zu den Tourdaten und Orten noch von The Weeknd’s Management bekannt gegeben werden, verspricht die „After Hours Til Dawn“-Welttournee, ein globaler Ausflug zu sein. Dabei tritt Binance als offizieller Sponsor auf.

Die Tour wird voraussichtlich in Metropolen auf der ganzen Welt stattfinden, darunter einige der renommiertesten Konzertorte. Fans sollten die offizielle Website und Social-Media-Kanäle von The Weeknd im Auge behalten, um aktuelle Informationen zu erhalten.

Spezifische Details zur Blockchain-Technologie und NFTs

Blockchain-Technologie ist eine dezentrale Datenbank, die als „Blockkette“ fungiert. Sie wird insbesondere in der Kryptowährungsszene genutzt, da sie Transparenz und Sicherheit bei Transaktionen bietet. NFTs, oder Nicht-fungible Token, sind einzigartige digitale Vermögenswerte, die auf der Blockchain gespeichert sind.

Sie haben das Potenzial, digitale Eigentumsrechte zu verändern, indem sie eine unveränderliche und verifizierbare Geschichte eines digitalen Gutes bieten. In dieser Partnerschaft dienen NFTs als digitale Souvenirs, die das Erlebnis eines Live-Konzerts festhalten.

Jetzt frühzeitig in fortschrittliche digitale Arbeitswelt investieren!

Nähere Informationen über „The Weeknd“

The Weeknd, bürgerlich Abel Makkonen Tesfaye, ist ein kanadischer Sänger, Songwriter und Plattenproduzent. Seit dem Durchbruch seiner Karriere im Jahr 2010 hat er zahlreiche Auszeichnungen erhalten und ist für seinen unverwechselbaren Musikstil und seine eindringlichen Texte bekannt.

Weitere Informationen über Binance

Binance wurde 2017 von Changpeng Zhao gegründet und hat sich schnell zur größten Kryptowährungsbörse der Welt entwickelt. Mit Sitz in Malta bietet Binance eine Plattform für den Handel von über 100 Kryptowährungen und hat sich durch kontinuierliche Innovation und Anpassungsfähigkeit an sich schnell verändernde Marktbedingungen ausgezeichnet. Aktuell hat sie jedoch mehrere Anschuldigungen von der SEC wegen illegalen Aktivitäten erfahren.

Über den Autor: Simon Feldhusen

