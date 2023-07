Bitcoin als Store of Value 🔃 geeignet oder besser neue Coins kaufen 💰?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur VerfĂŒgung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhĂ€lt CryptoPR unter UmstĂ€nden eine Provision – ohne dass fĂŒr Sie Kosten entstehen. FĂŒr Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Je leichter der Einstieg in eine neue Technologie ist, umso eher erfĂ€hrt sie die Massenadaption. Damit KryptowĂ€hrungen sich endgĂŒltig in der Finanzwelt etablieren können, mĂŒssen sie besser als bisher ihren Wert erhalten. Im besten Fall mĂŒssen sie den Wert nicht nur erhalten, sondern auch noch steigern können, anstatt an Wert zu verlieren.

Als Store of Value wĂ€re Bitcoin und andere KryptowĂ€hrungen endlich da angekommen, wo viele BefĂŒrworter sie gerne sehen wĂŒrden: In der Mitte der Gesellschaft akzeptiert als valider Vermögenswert. Doch kann Bitcoin diese Forderung erfĂŒllen? Sollen Anleger weiterhin darauf hoffen, dass die VolatilitĂ€t von Bitcoin und anderen Coins abnimmt? Oder ist es besser, gleich in neue Coins zu investieren?

Store of Value: Privatanleger können Vermögen ohne Wertverlust bewahren

Im Idealfall birgt der Store of Value kein großes Risiko

Bitcoin noch recht junger Vermögenswert mit hoher VolatilitÀt

$WSM und $THUG sind im Vorverkauf erhÀltlich

Worin investieren Mensch am liebsten?

Fiat-WÀhrungen sind schwache Aufbewahrungsspeicher, also Store of Value, da sie aufgrund der Inflation mit der Zeit an Wert verlieren. Da das Angebot von Bitcoin begrenzt ist, eignet sich die Àlteste und erfolgreichste KryptowÀhrung genauso wie Gold oder andere Rohstoffe sehr gut als Wertspeicher. Durch den begrenzten Bestand, der im Umlauf ist, bleibt der Wert erhalten und kann sich rein theoretisch nicht verschlechtern.

Am liebsten investiert der Mensch in einen dauerhaften Vermögensspeicher, dessen Bestand natĂŒrlich begrenzt ist und bei dem er sich darauf verlassen kann, dass er auch in Zukunft seinen Wert behĂ€lt.

Was ist ein Wertspeicher (Store of Value)?

Ein Wertspeicher ist entweder

ein Vermögenswert

eine WĂ€hrung oder

eine Ware,

bei der man sich darauf verlassen kann, dass es seinen Wert ĂŒber einen lĂ€ngeren Zeitraum behĂ€lt. Im Idealfall ist der Wert eines Vermögenswertes entweder stabil oder steigt im Laufe der Zeit, aber er sinkt niemals.

Ein Store of Value birgt im Idealfall kein großes Risiko. Traditionell investieren Menschen mit geringerer Risikotoleranz in einen Wertspeicher mit dauerhafter Lebensdauer, stabiler Nachfrage und geringer VolatilitĂ€t. Als schwacher Store of Value gelten Fiat-WĂ€hrungen, da sie aufgrund der Inflation mit der Zeit an Wert verlieren.

Rohstoffe wie Gold oder auch KryptowĂ€hrungen wie Bitcoin weisen grundsĂ€tzlich gute Eigenschaften als Store of Value auf, da ihr Angebot begrenzt ist und sich im Laufe der Zeit nicht verschlechtert. Besitzer können gute Wertspeicher zu einem spĂ€teren Zeitpunkt verkaufen oder gegen einen Ă€hnlichen oder höheren Wert eintauschen, als es ursprĂŒnglich gekauft wurde.

Warum gilt Gold als guter Store of Value?

Der Preis von Gold hat sich in den letzten zehn Jahren verdreifacht. Der Kongressabgeordnete und ehemalige PrĂ€sidentschaftskandidat Ron Paul sieht keinen Grund, warum sich der Preis in weiteren zehn Jahren nicht noch einmal verdreifachen könnte, berichtet das Wall Street Journal. Gold wird aus seiner Sicht weiterhin an Wert gewinnen. Er beruft sich dafĂŒr unter anderem auf die „gold-to decent suit ratio“.

Was ist die „gold-to decent suit ratio“?

Der hĂ€ufig verwendete Maßstab zum VerstĂ€ndnis der Wertaufbewahrungsfunktion ist, dass der Wert einer Unze Gold zufĂ€llig dem Preis eines hochwertigen Herrenanzugs entsprach. Das Prinzip wird bis heute angewendet und hat seine Wurzeln im antiken Rom. Damals entsprach der Preis einer erstklassigen Toga angeblich dem Wert einer Unze Gold.

2.000 Jahre spĂ€ter liegt der in Gold definierte Preis eines hochwertigen Anzugs noch immer nahe am Preis einer entsprechenden antiken römischen Toga. Auch wenn niemand so genau weiß, warum dem so ist, entspricht dieser Maßstab auch heute noch ziemlich exakt der RealitĂ€t und damit dem Preis fĂŒr einen anstĂ€ndigen Herrenanzug.

Deutet das VerhĂ€ltnis nun darauf hin, dass der Preis fĂŒr AnzĂŒge steigen wird, oder signalisiert das VerhĂ€ltnis, dass der Goldpreis fallen wird? Aufgrund ihrer Knappheit gelten Gold, Silber und andere Edelmetalle als gute Wertaufbewahrungsmittel. Auch aufgrund ihrer FĂ€higkeit, ĂŒber sehr lange ZeitrĂ€ume gelagert zu werden, ohne dass sie physisch beschĂ€digt werden, unterstĂŒtzt diese Aussage.

Warum brauchen wir einen Wertspeicher?

Geld ist ein wesentliches Instrument fĂŒr den Handel mit Waren und Dienstleistungen. Es ist aber auch wichtig, ĂŒber einen guten Wertspeicher zu verfĂŒgen, um zu sparen und sich eine bessere Zukunft aufzubauen.

Obwohl Fiat-WĂ€hrungen als Tauschmittel geeignet sind, sind sie keine verlĂ€sslichen Wertaufbewahrungsmittel, da sie aufgrund der Inflation mit der Zeit an Wert verlieren, historisch gesehen etwa 2–3 % pro Jahr. Dennoch sagen viele Ökonomen, dass Fiat-Geld ein guter Wertaufbewahrungsspeicher sei, weil es wahrscheinlich das liquideste Finanzinstrument ist, dass wir derzeit haben.

Kommt es wie beispielsweise in Venezuela, dem SĂŒdsudan oder Simbabwe zu einer Hyperinflation und astronomisch hohen Inflationsraten, merken die BĂŒrger schnell, dass Fiat-WĂ€hrungen sehr schlechte Wertspeicher sind. Mit einem zuverlĂ€ssigen Wertspeicher sichern wir den Wert des Geldes.

Haben wir keinen Zugang zu einem Wertspeicher, investieren wir nicht und sparen auch kein Geld. Es kommt auch dazu, dass Menschen keine Motivation zum Arbeiten aufbringen können, wenn sie erkennen, dass sich ihr Geld nicht als Wertspeicher eignet.

Ist Bitcoin ein Store of Value?

Bitcoin wird oft als digitales Gold bezeichnet, was darauf hindeutet, dass sich die Nummer 1 KryptowÀhrung als Wertaufbewahrungsspeicher eignet. Bitcoin ist unzerstörbar und begrenzt. Die digitale Form des Geldes kann nicht kopiert oder zweimal ausgegeben werden. Allerdings argumentieren Gegner, dass Bitcoin aufgrund seiner hohen VolatilitÀt und des instabilen Marktpreises nicht der Definition als Store of Value entspricht.

Was spricht gegen Bitcoin als Store of Value?

Ein noch recht junger Vermögenswert

Eine kurze Erfolgsbilanz als Store of Value

Hohe VolatilitÀt in kurzen ZeitrÀumen

Massive KursrĂŒckgĂ€nge von ĂŒber 50 %

Open-Source Programmiercode

Jeder kann eine exakte Kopie von Bitcoin erstellen

Gilt fĂŒr viele als veraltete Technologie

Was spricht fĂŒr Bitcoin als Store of Value?

Ausgereifte Technologie durch große Entwickler Community

Fast stetig steigende LiquiditÀt

Knappheit von 21 Millionen mögliche Bitcoin

Eine der liquidesten Assets an den MĂ€rkten

Funktioniert seit seiner EinfĂŒhrung 2009 ohne Ausfallzeiten

Immer mehr Anwender und Unternehmen nutzen Bitcoin

Einige Regierungen haben Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptiert

Dezentrale und rein digitale Natur

LÀsst sich unabhÀngig von Dritten speichern

Wird mit einem Private Key abgerufen und gesteuert

Die aktuellen Pre-Sales im Überblick

Anti-Kapitalismus-Bewegung Wall Street Memes

Bei Wall Street Memes investieren Anleger in eine Plattform fĂŒr Memes, die sich allen Themen rund um Geld, Kapitalismus und Reichtum orientieren. Mit viel GefĂŒhl und KreativitĂ€t wird mithilfe von Humor, Sarkasmus oder Ironie die Einstellung gegenĂŒber den Systemen ausgedrĂŒckt, die steuern, wie wir unser Geld verdienen, aufbewahren oder vermehren.

Die Memes erreichen schon jetzt die große Community aus ĂŒber 1,1 Millionen Followern und sind darĂŒber hinaus von hoher viraler Reichweite gekennzeichnet.

Der Vorverkauf von Wall Street Memes ist so erfolgreich, dass innerhalb kĂŒrzester Zeit mehr als 11,83 Millionen US-Dollar zusammengekommen sind. Der native Utility-Token $WSM kostet derzeit nur 0,0307 $. Allerdings steigt in weniger als 24 Stunden der Preis auf 0,0310 US-Dollar in Phase 21 von 30. Der Vorverkauf lĂ€uft hervorragend und wird rasant schnell leergekauft.

Anleger finden in einer Meme-Gruppe bei Thug Life zusammen

Gemeinsam ist man stĂ€rker und die ein oder andere Niederlage lĂ€sst sich viel leichter ertragen. Bei Thug Life geht es um finanzielle Niederlagen, wobei die Höhe des Verlustes zweitrangig ist. Das Projekt drĂŒckt mit Memes aus, was Anleger, die bereits finanzielle Verluste am Kryptomarkt erleidet haben, innerlich denken und gerne laut sagen wĂŒrden. Emotionen sind ideal geeignet, um in Form von Memes den Weg nach draußen zu finden.

Thug Life nimmt alles nicht ganz so ernst. Das Ziel ist aber den betroffenen Anlegern einen starken RĂŒckhalt zu geben und ihnen so zu zeigen, dass sie nicht alleine sind. Oft ist die Scham zu groß, um zuzugeben, man hat eine Fehlentscheidung getroffen. Doch in Wahrheit passiert das fast jedem von uns.

Der Vorverkauf von Thug Life, einem 100-prozentigen Community Token, verlĂ€uft nur in einer Phase und der native Utility-Token $THUG kostet 0,0007 $. 70 % der gesamten Token gehen an die Privatanleger im Pre-Sales. Nach dem Launch bleiben die Token im Liquidity Pool fĂŒr 3 Monate gesperrt.

Fazit: Ob es sich bei Bitcoin um einen Wertspeicher handelt oder nicht, wird sich am Ende dadurch entscheiden, ob Menschen den Coin als Wertspeicher verwenden oder nicht. Bisher scheint klar zu sein, dass immer mehr private Unternehmen, aber auch die öffentliche Hand, Bitcoin verwenden und ihn wohl deshalb auch als Wertspeicher betrachten.

Bitcoin sollte als eine Möglichkeit betrachtet werden, Wohlstand zu erreichen und/oder zu bewahren. Im Wesentlichen wird Bitcoin als durch Willenskraft als Wertspeicher wahrgenommen. Wer daran glaubt, investiert in den Coin und hĂ€lt seine BTC fĂŒr lĂ€ngere ZeitrĂ€ume.

Ebenfalls fĂŒr das lĂ€ngere Investment eignen sich möglicherweise die vorgestellten Pre-Sales.

