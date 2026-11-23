Bitcoin am Vier-Monats-Tief

Bitcoin rutscht auf den tiefsten Stand seit Juli, doch ein großer Krypto-Vermögensverwalter spricht von einer Einstiegschance.

• Das Fed-Protokoll und die Unsicherheit über Zinserhöhungen sowie geopolitische Faktoren belasten kurzfristig die Erholungsaussichten von Bitcoin, was vorsichtige Einstiegsstrategien nahelegt.

• Verschiedene Analysehäuser bewerten die aktuelle Situation unterschiedlich: Grayscale sieht den Rückgang als mechanisch und stimmungsgesteuert, bleibt aber langfristig bullish, während CryptoQuant eine bärische Phase mit noch anhaltendem Verkaufsdruck erkennt.

Zwei Analysehäuser lesen denselben Kursrutsch unterschiedlich

Stablecoin-Abflüsse, Hebel und Charttechnik trieben den Abverkauf

Fed-Protokoll liefert Gegenwind für Risikoanlagen

Bitcoin ist am Freitag auf ein neues Vier-Monats-Tief gefallen und notierte zeitweise bei rund 61.200 US-Dollar. Grayscale-Research-Chef Zach Pandl hatte schon nach dem ersten Abverkauf Mitte November für Anleger mit mittel- bis langfristigem Horizont einen attraktiven Einstiegspunkt gesehen, weil die Fundamentaldaten intakt seien. CryptoQuant dagegen sieht Bitcoin zurück in einer bärischen Phase.

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Bitcoin-Rückgang: Was Grayscale als Ursache sieht

Pandl schrieb zuletzt, Kryptowerte seien in den ersten zwei Novemberwochen deutlich gefallen. Bitcoin sei um rund 17 Prozent auf rund 64.000 US-Dollar gesunken, der Grayscale-Crypto-Sectors-Index um rund 18 Prozent.

Einen einzelnen Auslöser sieht Pandl nicht, sondern zwei Haupttreiber. Zum einen seien Anleger aus Stablecoins in Fiat-Währungen umgestiegen, möglicherweise aus Sorge um die Sicherheit von Geldern auf Börsen und Plattformen. Das Stablecoin-Angebot schrumpfte laut Grayscale schon ab Anfang Oktober und nach dem Binance-Hack von Ende Oktober noch schneller. Zum anderen könnte der Druck auf NVIDIA und andere KI-Aktien zu Risikoabbau in Wachstumsportfolios geführt haben. Technische Faktoren hätten die Bewegung verstärkt: Bitcoin ist am 12. November unter die 200-Tage-Linie gefallen, dazu seien Liquidationen gehebelter Futures-Positionen und Verkäufe an einem Wochenende mit dünnem Orderbuch gekommen.

Damit beschreibt Grayscale einen Abverkauf, der aus Mechanik und Stimmung entstand und weniger aus einem Bruch der Geschichte hinter Bitcoin. Genau darauf stützt sich die bullische Lesart.

Warum Grayscale für Bitcoin bullisch bleibt

Nach Grayscales eigenen Indikatoren sind die Bewertungen rasch von überkauft auf überverkauft gekippt. Als günstige Fundamentaltrends nennt das Haus die institutionelle Nutzung von Stablecoins und tokenisierten Vermögenswerten sowie anhaltende Defizitausgaben, die Nachfrage nach alternativen Wertspeichern erzeugten. Kaum Einfluss auf den Rückgang hatten aus Sicht von Grayscale der damals noch bevorstehende Börsengang von Anthropic, der am 19. November stattfand, und der Druck auf Strategy, die größte Digital-Asset-Treasury-Firma.

Die These ruht damit auf dem langen Horizont. Kurzfristig lässt sie Raum für weitere Schwankungen, und sie kommt von einem Anbieter von Krypto-Produkten.

Gegenstimme und Fed-Protokoll dämpfen die Zuversicht

CryptoQuant-Forschungschef Julio Moreno sah Bitcoin vergangene Woche zurück in einer bärischen Phase, nachdem der Kurs unter die 200-Tage- und die 365-Tage-Linie gefallen war. Diese Marken, die zum Berichtsstichtag bei 72.900 und 75.900 US-Dollar lagen, hätten sich von Unterstützung zu Widerstand gewandelt. Moreno erwartet, dass Bitcoin darunter Mühe hat, eine größere Erholung zu halten. Zugleich ordnet CryptoQuant Bitcoin in einer Zone günstiger Bewertung ein, in der die Händler im Schnitt rund 20 Prozent Buchverlust tragen. Moreno zufolge kann eine Bodenbildung mindestens zwei Monate dauern.

Auch die Fed liefert Gegenwind. Laut dem jüngsten veröffentlichten Protokoll der Sitzung vom 27. und 28. Oktober beließ sie den Leitzins zwar bei 3,75 bis 4 Prozent, zwei Mitglieder stimmten aber für eine Anhebung. Fast alle Teilnehmer hielten eine weitere Zinserhöhung für wahrscheinlich angemessen. Viele äußerten sich zudem zu den möglichen Folgen einer KI-bezogenen Neubewertung von Vermögenspreisen.

Als nächster fester Termin steht die FOMC-Sitzung vom 8. bis 9. Dezember an. Dort zeigt sich, wie die Fed ihren Zinskurs fortsetzt und wie viel Druck auf Risikoanlagen wie Bitcoin bleibt.

Was die Bitcoin-Schwäche für Anleger bedeutet

In einem Punkt liegen beide Häuser näher beieinander, als es zunächst wirkt: Nach ihren eigenen Indikatoren ist Bitcoin nach dem Rückgang günstig bewertet. Uneins sind sie beim Timing. Grayscale räumt selbst ein schwieriges Umfeld ein, mit hoher Inflation, möglichen weiteren Zinserhöhungen der Fed, Unsicherheit über KI-Investitionen und geopolitischen Konflikten. CryptoQuant wertet erst eine Rückkehr der Nachfrage über Spotkäufe als belastbares Erholungssignal. Eine Erholung, die vor allem auf neuen Hebelpositionen beruht, hält Moreno für ein schwächeres Zeichen.

Wer über einen Einstieg nachdenkt, sollte deshalb mit weiteren Rücksetzern rechnen. Das neue Tief zeigt, dass der Verkaufsdruck seit den Analysen von Grayscale und CryptoQuant nicht nachgelassen hat. Ein Einstieg in mehreren Tranchen streut das Timingrisiko besser als eine Einmalanlage. Als Prüfstein bleiben die Widerstände, die CryptoQuant an der 200-Tage- und der 365-Tage-Linie sieht. Erst ein nachhaltiger Sprung darüber würde die bärische Lesart entkräften.

Julia Walter, Redaktion Finanzen.net

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