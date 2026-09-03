Bitcoin und ARKK feiern wie 2021: Was der starke August für Anleger bedeutet

Bitcoin & ARKK

03.09.26 10:58 Uhr

Bitcoin und Cathie Woods ARKK legten im August 2026 gemeinsam kräftig zu, und der Gleichlauf weckt Erinnerungen an das Rekordjahr 2021.

• Historisch führten starke Monate bei Bitcoin und ARK in der Vergangenheit meist zu weiteren Kursanstiegen, doch aktuelle Entwicklungen erfordern eine vorsichtige Interpretation, da langfristige Trends noch unklar sind.

• Der Vergleich zu 2021 erinnert an ähnliche Kursbewegungen, doch das wirtschaftliche Umfeld hat sich deutlich verändert, was die Aussagekraft solcher Parallelen einschränkt.

• Im August 2026 verzeichneten Bitcoin (+25%) und ARK Innovation ETF (+19%) starke Monatsgewinne, doch ihre Jahresbilanzen entwickeln sich unterschiedlich, wobei Bitcoin noch im Minus ist.

Bitcoin gewann im August 2026 gut 25 Prozent, ARKK legte rund 19 Prozent zu

Im Jahr 2026 liegt ARKK im Plus, Bitcoin steht trotz der Rally noch im Minus

Der Gleichlauf erinnert an das Jahr 2021, doch das Umfeld ist ein anderes

Der abgeschlossene August 2026 hat Bitcoin und den ARK Innovation ETF gemeinsam nach oben getragen, und prompt kehrt ein Vergleich zurück, den viele am Markt seit dem Rekordjahr 2021 nicht mehr bemüht haben. Für Anleger ist die Versuchung groß, darin den Start eines neuen Risikozyklus zu sehen. Doch die Jahresbilanz der beiden und die Geschichte genau dieses Duos raten dazu, den starken Monat nüchterner zu lesen.

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Ein starker August, zwei sehr unterschiedliche Jahresbilanzen

Bitcoin beendete den Monat mit einem Plus von gut 25 Prozent, während der ARK Innovation ETF auf rund 19 Prozent kam und damit knapp unter der Marke von 20 Prozent blieb, die beide zwischenzeitlich überschritten hatten. Auf Sicht des gesamten Jahres 2026 aber laufen die Wege auseinander. Der ETF lag Ende August seit Jahresbeginn gut 11 Prozent im Plus, Bitcoin dagegen noch rund zehn Prozent im Minus.

Derselbe Monat bedeutet für beide also etwas Verschiedenes. Bitcoin brauchte den kräftigen August, um seinen Jahresverlust überhaupt zu verkleinern, während der Fonds eine ohnehin positive Jahresbilanz weiter ausbaute. Wer nur auf die Monatszahl schaut, sieht einen Gleichlauf. Wer das Jahr danebenlegt, sieht zwei sehr unterschiedliche Ausgangslagen.

Warum plötzlich wieder von 2021 die Rede ist

Ende August 2026 lagen Bitcoin und ARKK zeitweise gleichzeitig mehr als 20 Prozent im Plus. Eine Auswertung von Yahoo Finance ordnete das als seltene Konstellation ein, die es seit dem Start von Cathie Woods Flaggschiff-ETF im Jahr 2014 erst vier weitere Male gab, zuletzt im November 2024. Bitcoin hatte zuvor eine monatelange Seitwärtsphase nach oben verlassen, was der Bewegung zusätzlich Schub gab.

Der Blick zurück fällt für diese wenigen Fälle günstig aus. Nach den vier Vergleichsmonaten legte Bitcoin laut der Auswertung im Median rund fünf Prozent binnen eines Monats zu, knapp 30 Prozent nach drei und gut 40 Prozent nach sechs Monaten, auf Jahressicht rund 137 Prozent. Auch für ARKK, den NASDAQ Composite und den S&P 500 lag der mittlere Ertrag in jedem dieser Zeitfenster im Plus. Der Autor der Auswertung schränkt allerdings selbst ein, dass vier Beobachtungen kein Prognosemodell ergeben.

Was heute anders ist als vor fünf Jahren

Der Vergleich, der am häufigsten fällt, ist der November 2020. Er leitete die letzte euphorische Phase von ARKK ein. Der Fonds gewann in jenem Monat rund 24 Prozent, kletterte über den Jahreswechsel weiter und markierte im Februar 2021 sein Hoch, bevor eine lange Talfahrt folgte. Bitcoin legte im selben November mehr als 40 Prozent zu und drehte erst im April 2021 nach unten. Die Parallele zu 2021 schneidet also in beide Richtungen.

Dazu ist das Umfeld ein anderes. Ende 2020 stützten Nullzinsen, milliardenschwere Anleihekäufe der US-Notenbank und weitere Staatshilfen die Kurse. Heute fehlt diese Kulisse, und der ARK Innovation ETF selbst ist stärker auf Krypto, Künstliche Intelligenz und Weltraumwerte ausgerichtet als in der Pandemiezeit. Für eine Anlageidee heißt das: Ein einzelner starker Monat ist noch kein Trend. Bitcoin steht trotz des Sprungs im August seit Jahresbeginn im Minus, die Stichprobe aus vier Fällen trägt wenig statistisches Gewicht, und als das Duo zuletzt so heiß lief, war die anschließende Korrektur tief und langwierig.

Der nächste belastbare Prüfstein ist der September 2026. Dann zeigt sich, ob Bitcoin seinen Ausbruch verteidigt und ob der ARK Innovation ETF aus einem starken Monat einen Trend macht, der auch Bitcoin zurück in die Jahresgewinnzone hebt.

Julia Walter, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.