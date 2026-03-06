Bitcoin-Bärenmarkt in 2026? Darum könnte es weniger heftig werden

Ausführliche Informationen zur Werbung von CryptoPR auf finanzen.net finden Sie hier .

Am Kryptomarkt kommt es heute erneut zu einem Rücksetzer. Bitcoin fällt wieder auf rund 67.000 US-Dollar zurück, nachdem der Ausbruchsversuch über die wichtige Marke von 70.000 US-Dollar vorerst gescheitert ist. Statt einer dynamischen Fortsetzung der Rally kehrt der Markt damit erneut in die bekannte Seitwärtsrange zurück, die bereits seit mehreren Wochen das Bild prägt. Viele Anleger hatten gehofft, dass der Sprung über 70.000 US-Dollar ein neues Momentum auslösen könnte. Stattdessen zeigt sich weiterhin eine gewisse Zurückhaltung im Markt.

Gleichzeitig bleibt der Blick auf die größeren Zyklen wichtig. Vom Allzeithoch ist Bitcoin aktuell immer noch mehr als 40 Prozent entfernt, zwischenzeitlich lag der Abschlag sogar bei rund 50 Prozent. Historisch betrachtet waren die Rückgänge in früheren Bärenmärkten jedoch oft deutlich stärker.

In vergangenen Zyklen verlor Bitcoin teilweise 80 bis 90 Prozent seines Wertes vom jeweiligen Hoch. Genau diese vergleichsweise moderate Korrektur sorgt nun bei einigen Analysten für eine interessante Diskussion über den aktuellen Marktzyklus.

Analyst: Bitcoin-Bärenmarkt könnte deutlich milder verlaufen

Einige Marktbeobachter argumentieren inzwischen, dass der aktuelle Zyklus strukturell anders verlaufen könnte als frühere Bitcoin-Bärenmärkte. Der bekannte Kryptoanalyst Michaël van de Poppe verweist dabei auf On-Chain-Daten, die darauf hindeuten könnten, dass der aktuelle Abschwung deutlich flacher ausfällt als in der Vergangenheit.

Ein häufig genutzter Indikator ist dabei die Kennzahl „Number of Days Spent at a Loss“. Diese misst, wie viele Bitcoin im Netzwerk zuletzt mit Verlust bewegt wurden. Historisch zeigte sich in Bärenmärkten regelmäßig ein klares Muster: In Phasen starker Kapitulation stieg dieser Wert massiv an, weil viele Anleger ihre Coins unter dem Einstiegspreis verkauften. Genau diese Kapitulationsphasen markierten häufig die Tiefpunkte eines Zyklus.

Aktuell zeigt die Metrik jedoch ein anderes Bild. Zwar gab es auch in diesem Zyklus Phasen erhöhter Verluste, doch die Intensität dieser Ausschläge bleibt deutlich geringer als in früheren Bärenmärkten. Laut van de Poppe deutet das darauf hin, dass wir bislang keine klassische Kapitulationsphase gesehen haben.

This is a funny chart.



The previous bull run in 2024 on #Bitcoin has been significantly shallow.



It means that we haven't seen the upside volatility that we almost always get: heavy upwards returns and a parabolic curve.



Given that we haven't seen that, the likelihood of a… pic.twitter.com/v2aLfLkLip — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) March 7, 2026

Das wiederum könnte mehrere Gründe haben. Einerseits hat sich die Marktstruktur verändert: Institutionelle Investoren, Spot-ETFs und langfristig orientierte Anleger stabilisieren den Markt stärker als in früheren Zyklen. Andererseits ist ein großer Teil der Bitcoin-Bestände inzwischen bei langfristigen Holdern gebunden, die deutlich weniger auf kurzfristige Preisbewegungen reagieren.

Aus dieser Perspektive erscheint es durchaus möglich, dass der Markt bereits im Bereich um 60.000 US-Dollar ein zyklisches Tief gesehen hat. Wenn sich diese These bestätigt, könnte der aktuelle Zyklus eher durch längere Konsolidierungsphasen geprägt sein, statt durch extreme Crashs wie in der Vergangenheit.

Bitcoin Ausblick: Fehlende Nachfrage bleibt Belastungsfaktor

Trotz dieser langfristig optimistischen Perspektive bleibt die kurzfristige Situation am Markt weiterhin angespannt. Der wichtigste Belastungsfaktor ist derzeit vor allem eines: fehlende Nachfrage.

Das lässt sich unter anderem am sogenannten Coinbase Premium Index beobachten. Dieser misst die Differenz zwischen dem Bitcoin-Preis auf Coinbase und anderen großen Börsen. In Phasen starker Nachfrage aus den USA – insbesondere von institutionellen Investoren – steigt dieser Premium-Wert deutlich an. In den vergangenen Wochen zeigt sich hier jedoch eher ein neutrales bis leicht negatives Bild.

The “new Bitcoin demand” narrative might be a bit premature.



Yes, BTC briefly pushed toward $74K before pulling back below $70K. But the underlying demand signals tell a more nuanced story.



Spot ETF flows @glassnode :

There were a few strong inflow days recently. But zooming… pic.twitter.com/s1BlelGmxb — Daniel R. (@DanielRobrecht) March 7, 2026

Auch die Kapitalflüsse in Bitcoin Spot ETFs liefern ein ähnliches Signal. Während in früheren Rallyphasen teilweise Milliardenbeträge in diese Produkte flossen, sind die Zuflüsse zuletzt deutlich moderater ausgefallen. Das deutet darauf hin, dass aktuell schlicht weniger neues Kapital in den Markt strömt.

Genau hier könnten neue Narrative eine wichtige Rolle spielen. Ein möglicher Impulsfaktor ist die zunehmende Entwicklung von Bitcoin-Layer-2-Technologien. Diese sollen das Bitcoin-Ökosystem funktionaler machen, neue Anwendungen ermöglichen und damit langfristig auch zusätzliche Nachfrage generieren.

Ein besonders spannendes Projekt in diesem Bereich ist derzeit Bitcoin Hyper. Das Projekt kombiniert Konzepte aus dem Solana-Ökosystem mit der Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks. Technologisch setzt Bitcoin Hyper unter anderem auf eine Solana Virtual Machine, um Entwickler und Anwendungen ins Bitcoin-Ökosystem zu bringen.

Das Interesse am Projekt ist bereits jetzt deutlich sichtbar. Im Presale konnte Bitcoin Hyper bislang fast 32 Millionen US-Dollar einsammeln – ein bemerkenswert starkes Signal, insbesondere in einem eher schwachen Marktumfeld. Diese hohe initiale Nachfrage wird von vielen Marktbeobachtern als bullisches Zeichen interpretiert.

Hinzu kommt ein zusätzlicher Anreiz für frühe Investoren: Der Tokenpreis steigt im Presale schrittweise an. Wer früh einsteigt, kann dadurch erste Buchgewinne aufbauen, die gewissermaßen als Risikopuffer fungieren.

Darüber hinaus bietet das Projekt bereits im Presale eine Staking-Rendite von rund 37 Prozent APY. Anleger können somit schon vor dem offiziellen Marktstart passive Rewards generieren.

Sollte sich der Trend rund um Bitcoin Layer-2-Lösungen weiter verstärken, könnte genau diese technologische Entwicklung langfristig auch neue Nachfrage nach Bitcoin selbst erzeugen. Bitcoin Hyper könnte damit für risikoaffine Anleger im März 2026 einen Blick wert sein.

