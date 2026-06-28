Bitcoin

Milliarden fließen aus Bitcoin-ETFs ab, die Fed signalisiert weitere Zinserhöhungen und Ethereum sowie Solana folgen dem Abwärtstrend - was hinter der schwersten Schwächephase des Kryptomarktes seit Ende 2024 steckt.

Das Wichtigste in Kürze:

Bitcoin notiert zum Halbjahresende unter der Marke von 60.000 US-Dollar und damit mehr als 50 Prozent unter seinem Allzeithoch vom Oktober 2025.

US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten in sechs aufeinanderfolgenden Wochen Abflüsse von insgesamt rund 6 Milliarden US-Dollar - der längste Ausverkauf seit ihrer Zulassung Anfang 2024.

Ethereum und Solana verlieren im Gleichschritt, während der Fear-and-Greed-Index im Bereich "Extreme Fear" verharrt.

Der Kryptomarkt geht angeschlagen in die zweite Jahreshälfte 2026. Während Bitcoin lange als Zugpferd institutioneller Nachfrage galt, zeigen die vergangenen Wochen ein anderes Bild: Der Markt reagiert zunehmend wie ein makrosensitives Risikoasset - mit engen Korrelationen zu Anleiherenditen, Notenbankerwartungen und der Kapitalallokation institutioneller Investoren.

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ETF-Abflüsse als Dreh- und Angelpunkt

Der wichtigste Datenfluss dieser Marktphase kommt nicht von On-Chain-Metriken, sondern von den US-Spot-Bitcoin-ETFs. US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten sechs aufeinanderfolgende Wochen mit Nettoabflüssen von insgesamt rund 6 Milliarden US-Dollar (Deutsche Bank, 23.06.2026). Die schlimmste Einzelwoche registrierte historische Abflüsse von 3,4 Milliarden US-Dollar - der größte wöchentliche Rückzug seit Auflegung dieser Produkte im Januar 2024. BlackRocks iShares Bitcoin Trust (IBIT) verlor dabei allein 980 Millionen US-Dollar in einer Woche, Grayscales GBTC blutete am stärksten. Analysten werteten dies nicht als Panikverkauf, sondern als rational motivierte Gewinnmitnahme: Positionen, die im ersten Quartal 2026 zwischen 52.000 und 58.000 US-Dollar aufgebaut worden waren, hatten zu Jahresbeginn deutliche unrealisierte Gewinne aufgebaut. Der Bitcoin-Kurs notierte am 29. Juni 2026 um 14:00 Uhr (MESZ) bei rund 59.344 US-Dollar (laut CoinMarketCap), ein Rückgang von rund 0,95 Prozent gegenüber dem Vortag und mehr als 50 Prozent unter dem Allzeithoch vom 6. Oktober 2025.

Die Fed als Taktgeber des Abverkaufs

Der eigentliche Auslöser der Trendwende war eine veränderte Zinspolitik. Die Fed entfernte in ihrer Juni-Sitzung die Formulierung über Fortschritte in Richtung des 2-Prozent-Ziels, und zwei stimmberechtigte FOMC-Mitglieder deuteten an, dass für das dritte Quartal 2026 erwartete Zinssenkungen auf 2027 verschoben werden könnten. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg daraufhin in drei Tagen um 18 Basispunkte auf 4,82 Prozent. Deutsche Bank erwartet nun zwei Zinserhöhungen der Fed im Jahr 2026 - eine Kehrtwende gegenüber früheren Senkungserwartungen - und sieht darin die Hauptursache für den Rückzug institutioneller Nachfrage nach Bitcoin. Für Portfoliomanager, die zwischen risikofreien Anleiherenditen und einem nicht verzinslichen Asset wie Bitcoin abwägen, verändert ein Zinsanstieg die Rechnung grundlegend.

Ethereum und Solana im Sog von Bitcoin

Ethereum notierte am 29. Juni 2026 bei rund 1.565 US-Dollar (laut CoinGecko), nach einem Wochenverlust von rund 7,6 Prozent gegenüber dem Vorwochenniveau von etwa 1.700 US-Dollar. Solana bewegte sich bei rund 71 US-Dollar (laut CoinMarketCap, 29. Juni 2026), nach einem 24-Stunden-Rückgang von rund 0,7 Prozent gegenüber dem Vortag. Spot-Solana-ETFs hatten im Mai 2026 noch Rekordzuflüsse verzeichnet, angetrieben durch engere Spreads und Erzählungen rund um Verbraucheranwendungen. Diese institutionellen Zuflüsse konnten den übergreifenden Makrodruck im Juni jedoch nicht kompensieren. Deutsche Bank stellte fest, dass Anleger Risikokapital zunehmend in KI-bezogene Aktien und Infrastruktur rotieren, was für Krypto einen strukturellen Gegenwind erzeugt.

Einordnung: Zyklusdruck oder struktureller Bruch?

Der entscheidende Unterschied zu einem strukturellen Rückzug liegt im Verhalten der verschiedenen Fonds: Nicht die kostengünstigen Kernprodukte, sondern der hochpreisige GBTC-Fonds verlor überproportional. Dieses Muster weist auf rationales Rebalancing hin, nicht auf panikgetriebene Kapitalflucht. On-Chain-Daten zeigen zudem, dass große Investoren unterhalb von 60.000 US-Dollar akkumulieren - eine Divergenz, die auf eine mögliche Bodenbildung hindeutet, auch wenn der kurzfristige Verkaufsdruck vorerst dominiert. Entscheidend für die Richtung in den kommenden Wochen wird sein, ob die ETF-Abflüsse abebben und wie der US-Arbeitsmarktbericht vom 3. Juli 2026 weitere geldpolitische Signale auslöst.

Dominik Teichgräber, Redaktion TraderFox (finanzen.net).

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