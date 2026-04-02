Bitcoin Cash: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingebracht

Langzeit-Performance

So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Bitcoin Cash Investoren gebracht.

Bitcoin Cash war gestern vor 1 Jahr 303,40 USD wert. Bei einem BCH-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,296 Bitcoin Cash in seinem Depot. Da sich der Wert eines Coins am 05.04.2026 auf 427,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.407,63 USD wert. Aus 1.000 USD wurden somit 1.407,63 USD, was einer positiven Performance von 40,76 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 268,84 USD. Bei 654,75 USD erreichte der Coin am 03.01.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net