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Bitcoin Cash: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bitcoin Cash: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Bitcoin Cash verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BCH/USD (Bitcoin Cash-US-Dollar)
275.74 USD -0.33 USD -0.12 %
Charts | News

Bitcoin Cash kostete gestern vor 3 Jahren 227,20 USD. Bei einem BCH-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 44,01 Bitcoin Cash. Die gehaltenen Coins wären gestern 12.151,02 USD wert gewesen, da sich der BCH-USD-Kurs auf 276,07 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 21,51 Prozent.

Am 24.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 190,02 USD. Am 03.01.2026 erreichte Bitcoin Cash sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 654,75 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com

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