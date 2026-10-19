Bitcoin Cash: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einer frühen Investition in Bitcoin Cash verdienen können.
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Bitcoin Cash kostete gestern vor 3 Jahren 227,20 USD. Bei einem BCH-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 44,01 Bitcoin Cash. Die gehaltenen Coins wären gestern 12.151,02 USD wert gewesen, da sich der BCH-USD-Kurs auf 276,07 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 21,51 Prozent.
Am 24.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 190,02 USD. Am 03.01.2026 erreichte Bitcoin Cash sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 654,75 USD.
Redaktion finanzen.net
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