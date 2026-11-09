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Bitcoin Cash: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren

Bitcoin Cash: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Bitcoin Cash investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BCH/USD (Bitcoin Cash-US-Dollar)
239.38 USD 0.38 USD 0.16 %
Charts | News

Vor 3 Jahren war ein Bitcoin Cash 245,91 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 40,66 BCH im Depot. Da sich der BCH-USD-Kurs gestern auf 239,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.718,78 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 2,81 Prozent verkleinert.

Am 24.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 190,02 USD. Bei 654,75 USD erreichte die Kryptowährung am 03.01.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com

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