Bitcoin Cash: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren

Krypto-Performance im Fokus

09.11.26 19:43 Uhr

Wer vor Jahren in Bitcoin Cash investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 24.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 190,02 USD. Bei 654,75 USD erreichte die Kryptowährung am 03.01.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Vor 3 Jahren war ein Bitcoin Cash 245,91 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 40,66 BCH im Depot. Da sich der BCH-USD-Kurs gestern auf 239,00 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.718,78 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 2,81 Prozent verkleinert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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