DAX24.350 +0,1%Est505.895 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,29 +2,4%Nas26.330 +0,3%Bitcoin69.634 -0,3%Euro1,1779 +0,1%Öl104,0 +3,8%Gold4.723 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Intel 855681 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11 Amazon 906866 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Keine Lösung im Nahost-Konflikt: DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen knapp im Plus -- TKMS überzeugt mit Geschäftszahlen -- Ölpreis, Barrick Mining, Moderna, Cerebras, Intel, CSL, Palantir im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie zieht an: S&P hebt Langfristrating auf A- an Deutsche Telekom-Aktie zieht an: S&P hebt Langfristrating auf A- an
Ölmarkt vor dem nächsten Schock? Diese Ölpreise halten Experten inzwischen für möglich Ölmarkt vor dem nächsten Schock? Diese Ölpreise halten Experten inzwischen für möglich
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Anlage im Fokus

Bitcoin Cash: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren

11.05.26 19:43 Uhr
Bitcoin Cash: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren | finanzen.net

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Bitcoin Cash-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BCH/USD (Bitcoin Cash-US-Dollar)
450,3045 USD -13,3137 USD -2,87%
Charts|News

Bitcoin Cash wurde am 10.05.2021 zu einem Wert von 1.321,82 USD gehandelt. Wer vor 5 Jahren 100 USD in BCH investiert hat, hat nun 0,07565 Bitcoin Cash im Portfolio. Mit dem BCH-USD-Kurs vom 10.05.2026 gerechnet (463,62 USD), wäre das Investment nun 35,07 USD wert. Das entspricht einem Minus von 64,93 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.06.2025 bei 384,92 USD. Bei 654,75 USD erreichte die Kryptowährung am 03.01.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com