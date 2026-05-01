Bitcoin Cash: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Krypto-Anlage im Fokus

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Bitcoin Cash-Einstiegs gewesen.

Bitcoin Cash wurde am 10.05.2021 zu einem Wert von 1.321,82 USD gehandelt. Wer vor 5 Jahren 100 USD in BCH investiert hat, hat nun 0,07565 Bitcoin Cash im Portfolio. Mit dem BCH-USD-Kurs vom 10.05.2026 gerechnet (463,62 USD), wäre das Investment nun 35,07 USD wert. Das entspricht einem Minus von 64,93 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.06.2025 bei 384,92 USD. Bei 654,75 USD erreichte die Kryptowährung am 03.01.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net