Bitcoin Cash: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

Langfristiges Investment

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Bitcoin Cash Anlegern gebracht.

Gestern vor 1 Jahr notierte Bitcoin Cash bei 513,52 USD. Bei einer Investition von 1.000 USD in BCH vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 1,947 Bitcoin Cash. Mit dem BCH-USD-Kurs vom 19.07.2026 gerechnet (214,58 USD), wäre die Investition nun 417,86 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 58,21 Prozent verringert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte BCH am 24.06.2026 bei 190,02 USD. Bei 654,75 USD erreichte die Kryptowährung am 03.01.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net