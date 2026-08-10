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Entwicklung der Anlage

Bitcoin Cash: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Bitcoin Cash: Wie viel Verlust bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Das wäre der Verlust bei einem frühen Bitcoin Cash-Engagement gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BCH/USD (Bitcoin Cash-US-Dollar)
213.49 USD 0.42 USD 0.20 %
Charts | News

Gestern vor 1 Jahr wurde Bitcoin Cash bei 568,43 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in BCH investiert worden wären, hätte man nun 1,759 Bitcoin Cash im Depot. Mit dem BCH-USD-Kurs von gestern gerechnet (214,53 USD), wäre das Investment nun 377,41 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 62,26 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief von BCH wurde am 24.06.2026 erreicht und liegt bei 190,02 USD. Am 03.01.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 654,75 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com