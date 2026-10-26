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Lukratives BCH-Investment?

Bitcoin Cash: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Bitcoin Cash: Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Bitcoin Cash gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BCH/USD (Bitcoin Cash-US-Dollar)
277.96 USD 0.72 USD 0.26 %
Charts | News

Bitcoin Cash wurde am 25.10.2021 bei 621,45 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in BCHinvestiert, wäre er nun im Besitz von 0,1609 Bitcoin Cash. Mit dem BCH-USD-Kurs von gestern gerechnet (277,24 USD), wäre das Investment nun 44,61 USD wert. Damit wäre das Investment um 55,39 Prozent gesunken.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 24.06.2026 bei 190,02 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Bitcoin Cash liegt derzeit bei 654,75 USD und wurde am 03.01.2026 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com

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