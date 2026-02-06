DAX25.003 -0,4%Est506.035 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4000 +2,4%Nas27.174 +0,8%Bitcoin61.457 -2,7%Euro1,1633 -0,2%Öl95,09 +3,4%Gold4.495 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 ServiceNow A1JX4P Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich mit Verlusten -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Virgin Galactic, Nebius, Micron, Sandisk, Berkshire, ServiceNow, Siemens Energy im Fokus
Top News
Die 5 aktuell wichtigsten Einflussfaktoren an der Wall Street Die 5 aktuell wichtigsten Einflussfaktoren an der Wall Street
Ethereum Classic: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre Ethereum Classic: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rentables Bitcoin Cash-Investment?

Bitcoin Cash: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

01.06.26 19:43 Uhr
Bitcoin Cash: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Bitcoin Cash verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BCH/USD (Bitcoin Cash-US-Dollar)
290,8800 USD -11,2667 USD -3,73%
Charts|News

Am 31.05.2021 wurde Bitcoin Cash bei 706,07 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in BCH investiert worden wären, hätte man nun 0,1416 Bitcoin Cash im Portfolio. Die gehaltenen Bitcoin Cash wären gestern 42,79 USD wert gewesen, da sich der BCH-USD-Kurs auf 302,15 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 57,21 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief von BCH wurde am 01.06.2026 erreicht und liegt bei 289,12 USD. Bei 654,75 USD erreichte der Coin am 03.01.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com