Bitcoin Cash: Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Rentables Bitcoin Cash-Investment?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Bitcoin Cash verlieren können.

Am 31.05.2021 wurde Bitcoin Cash bei 706,07 USD gehandelt. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in BCH investiert worden wären, hätte man nun 0,1416 Bitcoin Cash im Portfolio. Die gehaltenen Bitcoin Cash wären gestern 42,79 USD wert gewesen, da sich der BCH-USD-Kurs auf 302,15 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 57,21 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief von BCH wurde am 01.06.2026 erreicht und liegt bei 289,12 USD. Bei 654,75 USD erreichte der Coin am 03.01.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net