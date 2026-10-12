Bitcoin Cash: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Bei einem frühen Einstieg in Bitcoin Cash hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
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Vor 1 Jahr war ein Bitcoin Cash 500,72 USD wert. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,997 BCH. Die gehaltenen Bitcoin Cash wären am 11.10.2026 570,86 USD wert gewesen, da der BCH-USD-Kurs bei 285,84 USD lag. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 42,91 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 190,02 USD und wurde am 24.06.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 03.01.2026 bei 654,75 USD.
Redaktion finanzen.net
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