Bitcoin Cash: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Profitables BCH-Investment?

12.10.26 19:43 Uhr

Bei einem frühen Einstieg in Bitcoin Cash hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 190,02 USD und wurde am 24.06.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 03.01.2026 bei 654,75 USD.

Vor 1 Jahr war ein Bitcoin Cash 500,72 USD wert. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,997 BCH. Die gehaltenen Bitcoin Cash wären am 11.10.2026 570,86 USD wert gewesen, da der BCH-USD-Kurs bei 285,84 USD lag. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 42,91 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf BCH/USD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BCH/USD

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung