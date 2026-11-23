Frühes Investment

Bei einem frühen Bitcoin Cash-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Gestern vor 1 Jahr notierte Bitcoin Cash bei 557,48 USD. Wenn ein Investor damals 1.000 USD in BCH investiert hätte, hätte er nun 1,794 Bitcoin Cash. Die Anlage hätte nun einen Wert von 356,84 USD, da sich der Wert von Bitcoin Cash am 22.11.2026 auf 198,93 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 64,32 Prozent vermindert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte BCH am 24.06.2026 bei 190,02 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Bitcoin Cash liegt derzeit bei 654,75 USD und wurde am 03.01.2026 erreicht.

Redaktion Finanzen.net