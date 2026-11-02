Bitcoin Cash: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Anlage im Fokus

02.11.26 19:43 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Bitcoin Cash-Einstieg verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr war ein Bitcoin Cash 554,56 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,803 BCH im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 01.11.2026 auf 283,57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 511,34 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 48,87 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 190,02 USD und wurde am 24.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 654,75 USD und wurde am 03.01.2026 erreicht.

Redaktion Finanzen.net