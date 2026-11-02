Bitcoin Cash: Wie viel Wert mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
So viel hätten Anleger mit einem frühen Bitcoin Cash-Einstieg verlieren können.
Werte in diesem Artikel
Gestern vor 1 Jahr war ein Bitcoin Cash 554,56 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,803 BCH im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 01.11.2026 auf 283,57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 511,34 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 48,87 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 190,02 USD und wurde am 24.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 654,75 USD und wurde am 03.01.2026 erreicht.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf BCH/USD
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BCH/USD
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com