Bitcoin crasht trotz Zinspause der Fed unter 25.000 Dollar - Meme-Coins nicht betroffen?

Von gestern auf heute hat sich wieder gezeigt, warum viele Investoren die Tage rund um den Zinsentscheid der Fed lieber meiden und ihr Portfolio entsprechend absichern in dieser Zeit. Zwar war man sich weitläufig einig darüber, dass es zur Zinspause kommen wird, was auch der Fall war, allerdings haben wohl nur die wenigsten mit dem gerechnet, was danach gesagt wurde. Die Folge ist ein weiterer Einbruch auf unter 25.000 Dollar beim Bitcoin. Der gesamte Kryptomarkt ist erneut unter Druck geraten und verliert in den letzten 24 Stunden mehr als 3,7 %. Nur wenige Coins zeigen sich davon unbeeindruckt und steigen weiter.

Das Jahr hat für Kryptoinvestoren sehr gut angefangen und entwickelt sich nach und nach zu einem Fiasko. Im Juni wird der Druck erneut extrem erhöht. Erst die Klage der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC gegen die beiden Top-Kryptobörsen Binance und Coinbase und jetzt schlägt Jerome Powell wieder zu. Der Fed-Vorsitzende ist dafür bekannt, dass er die Hoffnungen der Marktteilnehmer zunichte macht und hat gestern wieder gezeigt, dass er seinem Ruf alle Ehre macht.



Die gestrige Zinspause seitens der Fed hätte sich stark bullisch auf Bitcoin und Co. auswirken können. Allerdings hat der Vorsitzende der US-Notenbank nach der Verkündung des Entscheids betont, dass man noch nicht am oberen Ende angekommen sei und man lediglich von einer Zinspause, nicht von einer Zinswende spricht. Die Zinsen müssten im Mittel wohl noch auf 5,6 % statt der bisherigen 5,1 % angehoben werden. Das bedeutet mindestens zwei weitere Zinserhöhungen um je 0,25 % in den nächsten Monaten.

Damit wurde mit einem Schlag die Euphorie der Anleger wieder gedämpft. Obwohl Powell schon bekannt dafür ist, hat der gestrige Tag wieder gezeigt, dass viele scheinbar doch unvorbereitet waren. Experten sind davon ausgegangen, dass bereits am Jahresende erste Zinssenkungen durchgeführt werden. Der Fed-Vorsitzende hat gestern klar gemacht, dass dem nicht so ist und dass die Zinsen wohl erst einige Jahre auf dem hohen Niveau bleiben müssen, um die mit 4 % immer noch viel zu hohe Inflation einzudämmen.

Der Kryptomarkt reagiert sofort und gibt deutlich nach. In den letzten 24 Stunden zeichnet sich ein Minus von 3,75 % ab, wodurch die Marktkapitalisierung aller Coins nur noch knapp oberhalb der 1 Billion Dollar Marke liegt. Die mit Abstand größte Kryptowährung Bitcoin hat in 24 Stunden um 4 % nachgegeben und notiert aktuell bei 24.893 Dollar. Damit wurde die psychologisch wertvolle 25.000 Dollar Marke aufgegeben, wodurch es jetzt eng wird für die Bullen.

Der EMA200 bei 25.277 Dollar hat als Unterstützung nicht gehalten, nachdem erst in den letzten Wochen der EMA50 und der EMA100 unterschritten wurden – ein weiteres bärisches Signal. Der nächste Stopp, den die Bullen um jeden Preis verteidigen sollten, liegt beim gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage (MA200), der aktuell bei 23.717 Dollar liegt. Wird auch dieser in den nächsten Tagen oder Wochen unterschritten, ist davon auszugehen, dass weitere Verluste folgen werden und auch die 20.000 Dollar Marke nochmal in Gefahr sein könnte.

Nur wenige Coins geben unter dem aktuellen Druck am Kryptomarkt nicht nach. Vor allem im Bereich der Meme-Coins treibt Spekulation Tag für Tag neue Coins an, die oft Renditen von mehreren tausend Prozent innerhalb weniger Tage bringen können. Trader sind auf der Jagd nach dem nächsten PEPE, der Kleinanleger zu Millionären macht und aus dem Nichts eine Marktkapitalisierung von mehr als einer Milliarde Dollar erreicht. Mit Wall Street Memes ($WSM) könnte die Suche nun ein Ende haben.

Schafft es Wall Street Memes ($WSM) auf eine Milliarde Dollar?

Pepe Coin hat erst in den letzten Wochen gezeigt, dass es auch ohne Elon Musk jenseits von DOGE und SHIB möglich ist, Meme-Coins auf eine Marktkapitalisierung von mehr als einer Milliarde Dollar zu pushen. Seitdem sind Anleger auf der Jagd nach dem nächsten PEPE. Da im Bereich der Meme-Coins vor allem eine starke Community für den Erfolg verantwortlich ist, könnte mit Wall Street Memes ($WSM) ein würdiger Nachfolger gefunden sein.

Die Social Media Accounts von Wall Street Memes kommen auf Twitter und Instagram auf mehr als eine Million Follower – schon vor dem Token Launch. Das Team hinter WSM hat bereits 2021 mit den Wall Street Bulls eine 10.000 Stück umfassende NFT-Kollektion herausgebracht, die nach wenigen Minuten ausverkauft war und Millionen eingebracht hat. Nun kommt mit $WSM ein Token auf den Markt, der diesen Erfolg bereits im Presale getoppt hat.

Die Tatsache, dass bereits im Vorverkauf innerhalb weniger Wochen knapp 7 Millionen Dollar umgesetzt wurden, macht schnell deutlich, dass das Interesse der Öffentlichkeit enorm ist und Wall Street Memes so die besten Voraussetzungen hat, tatsächlich den nächsten PEPE auf den Markt zu bringen. Aktuell ist $WSM noch im Presale erhältlich, wobei der Preis hier noch mehrfach angehoben wird. Je früher man also einsteigt, desto höher der Buchgewinn bis zum Listing an den Kryptobörsen.

