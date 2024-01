Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Samstagmittag

13.01.24 12:43 Uhr

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Samstagmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Am Mittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um -0,46 Prozent. Damit ist Bitcoin um 12:26 42.698,50 US-Dollar wert, nach 42.897,86 US-Dollar am Vortag. Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um -1,29 Prozent auf 255,97 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 259,32 US-Dollar wert. Daneben wertet Ethereum um 12:26 auf. Es geht 0,51 Prozent auf 2.539,21 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.526,31 US-Dollar stand. Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um -2,28 Prozent auf 71,22 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 72,89 US-Dollar wert. Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,5743 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 0,5707 US-Dollar. Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,5489 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Monero-Kurs um 0,46 Prozent auf 152,44 US-Dollar. Am Vortag standen noch 151,75 US-Dollar an der Tafel. Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2461 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:25 bei 0,2462 US-Dollar. Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0036 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0036 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1190 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:25 bei 0,1195 US-Dollar. Währenddessen zeigt sich NEM im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,0342 US-Dollar) geht es um 2,28 Prozent auf 0,0350 US-Dollar nach oben. Zudem zeigt sich der Dash-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Dash um -0,46 Prozent auf 28,81 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 28,94 US-Dollar gemeldet wurde. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEO kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 12,27 US-Dollar lag, wird der NEO-Kurs um 12:26 auf 12,27 US-Dollar beziffert. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

