Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Samstagvormittag

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Vormittag bergab. Der Kurs verlor um 09:41 um -0,74 Prozent auf 41.562,67 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 41.874,34 US-Dollar gestanden hatte.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von -0,78 Prozent auf 239,95 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 241,84 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (2.269,20 US-Dollar) geht es um -0,61 Prozent auf 2.255,36 US-Dollar nach unten.

Nach 66,97 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Samstagvormittag um -0,66 Prozent auf 66,53 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,5315 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 09:41 bei 0,5285 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,4848 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 09:40 auf 0,4780 US-Dollar beziffert.

Zudem legt Monero zu. Um 0,93 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 09:41 auf 160,88 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 159,39 US-Dollar wert war.

Derweil geht es für den IOTA-Kurs bergab. IOTA sinkt -3,74 Prozent auf 0,2388 US-Dollar, nach 0,2481 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0031 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1160 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1157 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0406 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 09:41 bei 0,0389 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Dash-Kurs um -0,23 Prozent auf 27,61 US-Dollar. Gestern war Dash noch 27,68 US-Dollar wert.

Mit dem NEO-Kurs geht es indes nach unten. NEO verliert -0,56 Prozent auf 10,83 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 10,89 US-Dollar an der Tafel standen.

