Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Sonntagmittag

10.09.23 12:43 Uhr

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 12:25 fällt Bitcoin -0,28 Prozent auf 25.816,93 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 25.889,67 US-Dollar. Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (193,13 US-Dollar) geht es um -2,34 Prozent auf 188,62 US-Dollar nach unten. Zudem gibt Ethereum nach. Um -0,74 Prozent reduziert sich der Ethereum-Kurs um 12:25 auf 1.622,56 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 1.634,66 US-Dollar wert war. Zudem gibt Litecoin am Sonntagmittag nach. Um -2,63 Prozent auf 61,43 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 63,09 US-Dollar. Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,4999 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,2499 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2534 US-Dollar. Daneben wertet Monero um 12:25 ab. Es geht -0,73 Prozent auf 142,37 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 143,41 US-Dollar stand. Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1749 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:25 bei 0,1725 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Sonntagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0036 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0038 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1319 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1318 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0247 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:25 auf 0,0242 US-Dollar beziffert. Nach 26,56 US-Dollar am Vortag ist der Dash-Kurs am Sonntagmittag um -2,70 Prozent auf 25,84 US-Dollar gesunken. Inzwischen fällt der NEO-Kurs um -2,25 Prozent auf 7,128 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 7,292 US-Dollar wert. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com