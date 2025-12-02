DAX23.711 +0,5%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,17 +7,8%Nas23.382 +0,5%Bitcoin78.930 +6,2%Euro1,1610 ±-0,0%Öl62,83 -0,8%Gold4.195 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Airbus 938914 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich fester -- US-Regierung unterstützt Bayer -- Strategy muss womöglich Bitcoin verkaufen -- Boeing, Marvell, Rüstungsaktien, Tesla, Beyond Meat, Plug Power, DroneShield, BioNTech im Fokus
Top News
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
KI-Aktien wie NVIDIA boomen: Doch dieser CEO verfolgt den Gegentrend - und gewinnt KI-Aktien wie NVIDIA boomen: Doch dieser CEO verfolgt den Gegentrend - und gewinnt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bitcoin erholt sich von jüngsten Verluste und steigt über 91.000 US-Dollar

02.12.25 18:40 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat am Dienstag von seinen jüngsten Verlusten erholt. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung stieg auf der Handelsplattform Bitstamp auf 91.839 US-Dollar. Am Morgen hatte er noch unter 87.000 Dollar notiert.

Am Montag war der Bitcoin noch stark unter Druck geraten. "Das leichte Aufatmen könnte schnell wieder in Nervosität umschlagen", kommentierte Timo Emden von Emden Research. "Nach dem kurzen Höhenflug droht bereits die nächste Bruchlandung, befeuert durch die anhaltende Unsicherheit unter Anlegern." Er sieht eine fragile Atempause. "Im größeren Kontext dürfte sich der Crash auf Raten fortsetzen."

Sei Anfang Oktober hat der Bitcoin deutlich an Wert verloren. Damals hatte er noch ein Rekordhoch von rund 126.000 Dollar erreicht./jsl/mis