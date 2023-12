Bitcoin ETF macht bedeutende Fortschritte, während BTC ETF Token 4 Mio. $ erzielt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

In der sich rasant entwickelnden Welt der Kryptowährungen steht ein Meilenstein kurz bevor: Der Spot Bitcoin ETF in den USA. Aber was hält die US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) davon ab, grünes Licht zu geben? Bedeutende Finanzinstitutionen wie BlackRock und Fidelity haben bereits ihre Anträge eingereicht, doch die SEC zögert weiterhin. Warum? Dieses Rätsel wirft Fragen über die Zukunft der Krypto-Märkte und die Rolle der Regulierungsbehörden auf. Tauchen Sie ein in die spannende Welt der Krypto-ETFs, wo jeder Schritt, jede Verzögerung, und jede Ankündigung potenziell geschichtsträchtige Auswirkungen haben könnte.

Verzögerungen bei Spot-ETF-Anträgen: Ein Überblick über die jüngsten Entwicklungen

Die US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hat kürzlich ihre Entscheidung über den Antrag von Invesco und Galaxy Digital auf einen Spot-Ethereum-ETF (ETF) bis Februar 2024 verschoben.

Die ursprünglich für den 23. Dezember 2023 erwartete Entscheidung wurde vertagt, um der Kommission mehr Zeit zur Überprüfung des Vorschlags zu geben. Dies spiegelt eine kontinuierliche Tendenz der SEC wider, bei der Entscheidungen über Krypto-ETFs häufig verlängert werden. Der neue Stichtag für den Invesco Galaxy-Antrag ist nun der 6. Februar 2024​​.

Invesco und Galaxy Digital reichten im September den Antrag für den Spot Ethereum ETF ein, mit dem Ziel, die Performance des Spotpreises von ETH widerzuspiegeln, indem sie Einheiten der Kryptowährung mit einem separaten Verwahrer halten.

Neben Invesco und Galaxy haben auch andere bedeutende Finanzinstitutionen wie BlackRock, ARK, Fidelity, VanEck und Hashdex ähnliche Anträge für Spot Ethereum ETFs bei der SEC eingereicht, die alle noch auf eine endgültige Entscheidung warten​​.

Diese Verzögerungen sind nicht auf Ethereum-ETFs beschränkt. Die SEC hat auch bei der Genehmigung von Spot-Bitcoin-ETFs mehr Zeit beansprucht, was zu einer zunehmenden Unsicherheit und Spekulation in der Krypto-Gemeinschaft geführt hat.

Jüngste Einreichungen zeigen, dass die SEC mit wichtigen Bitcoin-ETF-Emittenten wie BlackRock, Grayscale, Franklin und Fidelity zusammengetroffen ist. Diese Gespräche haben neue Dynamik in die Diskussionen über die Genehmigung von Spot-Bitcoin-ETFs gebracht.

James Seyffart, ein ETF-Analyst bei Bloomberg Intelligence, deutet an, dass die SEC möglicherweise gleichzeitige Genehmigungen für mehrere Anträge in Betracht zieht, um ein gleiches Spielfeld für die Wettbewerber zu gewährleisten.

Zudem sieht er die Wahrscheinlichkeit für einen Bitcoin ETF bei 90 %, wobei dies vermutlich erst im Jahr 2024 geschehen wird. Das späteste Datum ist der 19. April und der Termin mit den meisten Entscheidungen der 15. März.

Jetzt innovativen Bitcoin ETF Token entdecken!

Genslers Neubewertung der Spot Bitcoin ETFs: Ein Hoffnungsschimmer für Krypto-Investoren

SEC Chair Garry Gensler commented on @CNBC about SPOT #Bitcoin ETF.



How they have been denying a dussin of these ETFs in the past, but now BlackRock… I mean Courts in DC have intervened and now the SEC have to reprocess these ETF applications again.



Remember what I… pic.twitter.com/QrD42zaLIo — Seth (@seth_fin) December 14, 2023

Ebenfalls erfreulich ist, dass Gary Gensler, Vorsitzender der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), kürzlich in einem CNBC-Interview eine mögliche Änderung in der Haltung der Behörde gegenüber Bitcoin-ETFs signalisierte.

Gensler erwähnte, dass die SEC derzeit „zwischen acht und einem Dutzend Anträge” für Spot Bitcoin ETFs neu bewertet. Diese Neubewertung scheint durch jüngste Gerichtsentscheidungen im District of Columbia beeinflusst zu sein.

Historisch gesehen hat die SEC gezögert, solche Vorschläge zu genehmigen, und hat verschiedene Bedenken angeführt. Gensler deutete jedoch auf eine Verschiebung hin, die er auf gerichtliche Einflüsse zurückführte​​.

Auf die Frage, ob er sich direkt auf den Grayscale-Fall bezog, wich Gensler einer direkten Antwort aus und betonte, dass die SEC alles „im Rahmen der vom Kongress verabschiedeten Gesetze und der gerichtlichen Auslegung dieser Gesetze” tut.

Die SEC hatte zuvor die Möglichkeit, gegen die Entscheidung in diesem Jahr Berufung einzulegen, entschied sich jedoch dagegen. Seitdem wurde der Antrag von Grayscale erneut zur Überprüfung angenommen, und es hat Gespräche zwischen dem Vermögensverwalter und der Behörde gegeben​​.

Jetzt neuen Bitcoin ETF Token entdecken!

Aktuelle Verhandlungen zwischen BlackRock und der SEC: Der Weg zum Spot Bitcoin ETF

BlackRock Inc. und Fidelity Investments gehören zu den potenziellen Herausgebern eines Spot Bitcoin ETFs, die kürzlich mit Vertretern der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) zusammentrafen. Diese Treffen, die erst am Montag stattfanden, dienten dazu, die nächsten Schritte für Anträge für Spot Bitcoin ETF zu diskutieren.

Auch Grayscale Investments und Franklin Templeton führten in der vergangenen Woche Gespräche mit der SEC. Diese Besprechungen mit BlackRock und anderen potenziellen Herausgebern zeigen ein wachsendes Interesse und eine fortschreitende Auseinandersetzung mit der Thematik der Kryptowährungs-ETFs​​.

Die Abteilungen für Handel und Märkte sowie für Unternehmensfinanzen der SEC waren an diesen Diskussionen beteiligt, was darauf hindeutet, dass die Gespräche in eine spezifischere und detailliertere Phase eingetreten sind. Matt Hougan, Chief Investment Officer von Bitwise, äußerte in einem Interview, dass die Diskussionen mit der Behörde sich zunehmend auf konkrete Details konzentrieren​​.

Die Erwartungen steigen hinsichtlich der potenziellen Genehmigung eines Spot Bitcoin ETFs, der physisch hinterlegtes Bitcoin abbilden würde. Während die SEC Kryptowährungs-ETFs zulässt, die Anlegern eine Exposition gegenüber Futures-Kontrakten bieten, hat sie bisher Spot-Krypto-ETFs aufgrund potenzieller Marktmanipulation und Anlegerschutzbedenken abgelehnt.

Die SEC und die Firmen arbeiten derzeit die Details eines Spot Bitcoin ETF-Modells aus, da der Stichtag für eine Entscheidung über ARKs Antrag am 10. Januar näher rückt. Dabei wurden verschiedene Einlösungsmodelle für den ETF diskutiert. Während viele Aussteller ein Modell der in-kind-Einlösung bevorzugen, wie es bei den meisten Aktien-ETFs der Fall ist, könnte die SEC Bargeld bevorzugen​​.

Jetzt von Bitcoin ETF überdurchschnittlich profitieren!

BlackRock ändert Bitcoin-ETF-Antrag

BlackRock hat zuletzt wesentliche Änderungen an seinem Antrag für einen Spot-Bitcoin-ETF vorgenommen, um die Beteiligung von Wall-Street-Banken zu erleichtern. Diese Überarbeitung ermöglicht es den Banken, neue Anteile am Fonds mit Bargeld, statt nur mit Kryptowährung zu schaffen.

Dies ist besonders relevant, da hochregulierte US-Banken wie JPMorgan oder Goldman Sachs Bitcoin oder Krypto nicht direkt in ihren Bilanzen halten dürfen. Durch das neue Modell der „in-kind redemption prepay” können diese Banken als autorisierte Teilnehmer (APs) für den Fonds agieren, was ihnen hilft, die bestehenden Beschränkungen zu umgehen.

Im überarbeiteten Modell übertragen die APs Bargeld an einen Broker-Händler, der es in Bitcoin umwandelt, bevor es beim Verwahrer des ETFs, im Falle von BlackRock bei Coinbase Custody, gespeichert wird. Diese Struktur verlagert das Risiko von den APs hin zu den Market Makern.

BlackRock betont, dass das neue Modell eine „überlegene Widerstandsfähigkeit gegen Marktmanipulation“ bietet, was bisher einer der Hauptgründe war, warum die US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde SEC alle vorherigen Anträge für Spot-Bitcoin-ETFs abgelehnt hat.

Darüber hinaus behauptet BlackRock, dass die neue ETF-Struktur den Anlegerschutz stärken, die Transaktionskosten senken und die „Einfachheit und Harmonisierung“ im gesamten Bitcoin-ETF-Ökosystem erhöhen wird​​​​​​​​.

Jetzt schon in Bitcoin ETF Thema investieren!

Bitcoin Halving trifft auf dovishe Fed und Bitcoin ETF

Die jüngsten Entwicklungen in der Kryptowelt, insbesondere bei Bitcoin, sind zudem eng mit den Maßnahmen und Erwartungen in Bezug auf die Zinspolitik der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) verbunden.

Dabei hat die Aussicht auf Zinssenkungen im Jahr 2024 den Markt belebt und riskantere Anlageklassen attraktiver gemacht. Denn die Fed hat ihre Zinsprognosen in den Dot Plots gesenkt, und es wird nun erwartet, dass es im Jahr 2024 nicht mehr nur zwei, sondern drei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte geben wird​​.

Diese Veränderung in der Zinspolitik ist für die Märkte von großer Bedeutung, da sie die Wirtschaft beleben und Investitionen in hochspekulative Assets wie Kryptowährungen steigern könnten. Die Veränderung der Fed-Strategie, die zunächst von einem längeren Verbleib der Zinsen auf hohem Niveau ausging, hin zu schnellen Zinssenkungen, wird von Marktbeobachtern als sehr bullish angesehen. BlackRock bezeichnete dies als ein „grünes Licht” der Fed.

Zusätzlich zu diesen Entwicklungen steht der Kryptomarkt vor einem weiteren signifikanten Ereignis: dem Bitcoin Halving im April 2024. Diese Halbierung der Bitcoin-Blockbelohnung führt zu einer Angebotsverknappung, die, wenn sie auf eine höhere Nachfrage durch die Zulassung von Bitcoin ETFs trifft, zu einem massiven Preisanstieg führen könnte.

Jetzt in neuen BTC ETF Token investieren!

Mit Bitcoin ETF Token schon jetzt in das BTC ETF Rallye investieren

Während einige Analysten mit einem „buy the rumor and sell the news“ rechnen, können Investoren schon jetzt in das mit größter Spannung vom gesamten Kryptomarkt erwartete Thema des Bitcoin ETFs investieren und davon überdurchschnittlich profitieren. Denn die Tokenomics des Bitcoin ETF Tokens werden vor allem von den Entwicklungen des BTC ETFs beeinflusst.

Dabei kommt es beispielsweise zu besonderen Burning-Ereignissen, bei denen 5 % der Gesamtversorgung vernichtet werden. Insgesamt werden über verschiedene Mechanismen bis zu 25 % der Token verbrannt, was sich durch die Angebotsverknappung preistreibend auf die übrigen Coins auswirken könnte.

Überdies sollen im Unterschied zu ETFs keine jährlichen Gebühren, sondern lediglich Transaktionskosten entstehen, wovon sich langfristige Investoren und Wale stärker angesprochen fühlen könnten. Ein weiterer hervorgehobener Vorteil soll in der Eliminierung von Tracking-Errors liegen, welche bei ETFs durch Abweichung vom Originalpreis entstehen.

Schon jetzt konnte der originelle Bitcoin ETF Token in kurzer Zeit mehr als 4 Mio. $ einwerben. Ein Grund könnte in den hohen Staking-Renditen von aktuell 69 % pro Jahr liegen. Fortan gibt es nur noch Token im Wert von weniger als 1 Mio. $ im Vorverkaufsangebot zu erwerben, weshalb sich Interessierte nicht zu lange Zeit lassen sollten.

Jetzt Bitcoin ETF Token entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de, P2E-News.com, Ariva.de und News.de.