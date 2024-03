Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Freitagnachmittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:11 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,26 Prozent auf 61.456,26 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 61.296,29 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 4,13 Prozent auf 310,96 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 298,61 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 1,43 Prozent auf 3.396,85 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 3.349,08 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,92 Prozent auf 83,12 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 79,98 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,5871 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 17:11 bei 0,5891 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Cardano-Kurs um 3,44 Prozent auf 0,6792 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,6566 US-Dollar.

Daneben steigt Monero um 1,29 Prozent auf 139,01 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 137,24 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann IOTA Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der IOTA-Kurs um 2,93 Prozent auf 0,2981 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,2896 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0061 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,1244 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen legt der NEM-Kurs um 10,68 Prozent auf 0,0461 US-Dollar zu. Gestern war NEM noch 0,0417 US-Dollar wert.

Mit dem Dash-Kurs geht es indes nach oben. Dash gewinnt 2,30 Prozent auf 32,71 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 31,98 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit kann NEO Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der NEO-Kurs um 6,50 Prozent auf 15,16 US-Dollar. Am Vortag standen noch 14,24 US-Dollar an der Tafel.

