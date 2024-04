Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag

29.04.24 12:43 Uhr

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Bitcoin ist am Mittag 62.613,86 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 12:26 um -0,73 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 63.076,64 US-Dollar stand. In der Zwischenzeit muss Bitcoin Cash Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Bitcoin Cash-Kurs um -2,65 Prozent auf 457,78 US-Dollar. Am Vortag standen noch 470,24 US-Dollar an der Tafel. Daneben fällt Ethereum um -1,98 Prozent auf 3.194,83 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 3.259,27 US-Dollar. Währenddessen wird Litecoin bei 83,51 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,49 Prozent im Vergleich zum Vortag (83,93 US-Dollar). Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,5099 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 12:26 bei 0,5081 US-Dollar. Daneben fällt Cardano um -1,21 Prozent auf 0,4546 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,4602 US-Dollar. Daneben präsentiert sich Monero mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Monero-Kurs -0,76 Prozent schwächer bei 125,45 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 126,41 US-Dollar. In der Zwischenzeit verbucht der IOTA-Kurs Verluste in Höhe von -2,08 Prozent auf 0,2236 US-Dollar. Am Tag zuvor war IOTA 0,2284 US-Dollar wert. In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Montagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0051 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0052 US-Dollar. Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,1112 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0369 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. In der Zwischenzeit geht es für Dash bergab. Um 12:26 steht ein Minus von -2,05 Prozent auf 28,72 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Dash-Kurs noch bei 29,32 US-Dollar. Daneben präsentiert sich NEO mit einem Abschlag. Um 12:25 notiert der NEO-Kurs -0,77 Prozent schwächer bei 18,02 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 18,16 US-Dollar. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com