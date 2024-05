Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

Der Bitcoin-Kurs wertet am Donnerstagmittag um -0,35 Prozent auf 60.968,38 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 61.180,94 US-Dollar.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 12:25 ab. Es geht -0,42 Prozent auf 446,56 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 448,45 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Ethereum-Kurs um -0,30 Prozent auf 2.965,59 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.974,47 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Litecoin-Kurs um 0,59 Prozent auf 82,09 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 81,61 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Ripple um -1,11 Prozent auf 0,5118 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,5176 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,4533 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:25 bei 0,4516 US-Dollar.

Daneben fällt Monero um -1,42 Prozent auf 129,83 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 131,69 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2177 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:25 bei 0,2168 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0051 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:25 auf 0,0051 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:26 wurde ein Kurs von 0,1063 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1075 US-Dollar.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0371 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen wird Dash bei 28,95 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -1,68 Prozent im Vergleich zum Vortag (29,44 US-Dollar).

In der Zwischenzeit muss NEO Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der NEO-Kurs um -1,65 Prozent auf 14,99 US-Dollar. Am Vortag standen noch 15,25 US-Dollar an der Tafel.

