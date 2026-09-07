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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagvormittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Montagvormittag

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagvormittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
64,295.90 CHF -916.35 CHF -1.41 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
68,302.55 EUR -1,021.22 EUR -1.47 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
58,666.01 GBP -779.80 GBP -1.31 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,349,356.42 JPY -228,029.25 JPY -1.81 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
79,391.47 USD -1,122.35 USD -1.39 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,015.63 CHF -26.95 CHF -1.32 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,141.24 EUR -30.12 EUR -1.39 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,839.14 GBP -21.37 GBP -1.15 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
387,143.79 JPY -6,805.06 JPY -1.73 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,488.87 USD -32.99 USD -1.31 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
84.58 CHF -1.77 CHF -2.05 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
89.85 EUR -1.94 EUR -2.11 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
77.17 GBP -1.61 GBP -2.04 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
16,244.91 JPY -408.31 JPY -2.45 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
104.44 USD -2.17 USD -2.04 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.13 CHF -0.02 CHF -1.83 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.20 EUR -0.02 EUR -1.89 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.03 GBP -0.02 GBP -1.83 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
217.53 JPY -4.97 JPY -2.23 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.40 USD -0.03 USD -1.82 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
602.32 CHF -8.40 CHF -1.38 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
639.85 EUR -9.37 EUR -1.44 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
549.58 GBP -7.18 GBP -1.29 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
115,687.20 JPY -2,101.05 JPY -1.78 %
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Für den Bitcoin-Kurs ging es am Vormittag bergab. Der Kurs verlor um 09:41 um 1,61 Prozent auf 79.218,68 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 80.513,82 US-Dollar gestanden hatte.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von -0,5 Prozent aufweist und bei 10,30 EUR notiert.

Währenddessen verliert der Litecoin-Kurs um 1,17 Prozent auf 54,40 US-Dollar. Gestern war Litecoin noch 55,05 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um 1,62 Prozent auf 2.481,11 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 2.521,85 US-Dollar wert.

Zudem gibt Bitcoin Cash nach. Um 2,38 Prozent reduziert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 09:41 auf 254,81 US-Dollar, nachdem Bitcoin Cash am Vortag noch 261,01 US-Dollar wert war.

Daneben wertet Ripple um 09:41 ab. Es geht 1,85 Prozent auf 1,398 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,424 US-Dollar stand.

Indessen verringert sich der Monero-Kurs um 0,89 Prozent auf 535,83 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 540,63 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,2167 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1868 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:41 bei 0,1879 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3355 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 09:41 auf 0,3364 US-Dollar beziffert.

Daneben wertet Binancecoin um 09:41 ab. Es geht 1,62 Prozent auf 741,80 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 754,02 US-Dollar stand.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0908 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0893 US-Dollar.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergab. Solana sinkt 2,02 Prozent auf 104,45 US-Dollar, nach 106,61 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Avalanche-Kurs bergab. Avalanche sinkt 1,52 Prozent auf 7,783 US-Dollar, nach 7,902 US-Dollar am Vortag.

Indes fällt der Chainlink-Kurs. Für Chainlink geht es nach 13,22 US-Dollar am Vortag auf 13,14 US-Dollar nach unten (0,63 Prozent).

Zeitgleich verringert sich der Sui-Kurs um 1,70 Prozent auf 0,7970 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,8108 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Lukasz Stefanski / Shutterstock.com

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