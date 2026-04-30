Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag

03.05.26 17:23 Uhr
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
61.605,1604 CHF 151,9034 CHF 0,25%
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
67.101,6445 EUR 34,3541 EUR 0,05%
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
57.994,9578 GBP 63,1457 GBP 0,11%
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12.326.149,4329 JPY -29.191,8491 JPY -0,24%
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
78.723,6113 USD 63,7443 USD 0,08%
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.824,1688 CHF 14,2348 CHF 0,79%
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.986,9233 EUR 11,6436 EUR 0,59%
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.717,2684 GBP 11,0486 GBP 0,65%
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
364.985,2896 JPY 1.093,2208 JPY 0,30%
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.331,0573 USD 14,3506 USD 0,62%
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
65,8969 CHF -0,0044 CHF -0,01%
SOL/EUR (Solana-Euro)
71,7763 EUR -0,1453 EUR -0,20%
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
62,0352 GBP -0,0897 GBP -0,14%
SOL/JPY (Solana-Yen)
13.184,8624 JPY -64,7709 JPY -0,49%
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
84,2080 USD -0,1454 USD -0,17%
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,0918 CHF 0,0032 CHF 0,29%
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,1892 EUR 0,0011 EUR 0,09%
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,0278 GBP 0,0016 GBP 0,15%
XRP/JPY (Ripple-Yen)
218,4507 JPY -0,4243 JPY -0,19%
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,3952 USD 0,0017 USD 0,12%
DOGE/CHF (Dogecoin-Schweizer Franken)
0,0850 CHF 0,0003 CHF 0,30%
DOGE/EUR (Dogecoin-Euro)
0,0925 EUR 0,0001 EUR 0,10%
DOGE/GBP (Dogecoin-Britische Pfund)
0,0800 GBP 0,0001 GBP 0,16%
DOGE/JPY (Dogecoin-Yen)
17,0005 JPY -0,0316 JPY -0,19%
Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag geklettert. Um 17:11 stieg der Bitcoin-Kurs um 0,10 Prozent auf 78.736,92 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 78.659,87 US-Dollar gehandelt worden war.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,5 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 7,4 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von 0,12 Prozent auf 55,30 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 55,37 US-Dollar wert.

Daneben steigt Ethereum um 0,50 Prozent auf 2.328,18 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2.316,71 US-Dollar.

Nach 445,54 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Sonntagnachmittag um 0,39 Prozent auf 447,29 US-Dollar gestiegen.

Zudem legt Ripple zu. Um 0,31 Prozent verstärkt sich der Ripple-Kurs um 17:11 auf 1,398 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 1,393 US-Dollar wert war.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 2,79 Prozent auf 394,06 US-Dollar, nach 383,36 US-Dollar am Vortag.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,2504 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2501 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1592 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1599 US-Dollar.

Nach 0,3302 US-Dollar am Vortag ist der Tron-Kurs am Sonntagnachmittag um 2,43 Prozent auf 0,3382 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 0,32 Prozent auf 619,79 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 617,78 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1084 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,1088 US-Dollar beziffert.

Indessen verringert sich der Solana-Kurs um 0,03 Prozent auf 84,33 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 84,35 US-Dollar.

Nach 9,184 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Sonntagnachmittag um 0,87 Prozent auf 9,105 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird Chainlink bei 9,169 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,10 Prozent im Vergleich zum Vortag (9,178 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,9252 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,9273 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com