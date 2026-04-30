Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag
Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag geklettert. Um 17:11 stieg der Bitcoin-Kurs um 0,10 Prozent auf 78.736,92 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 78.659,87 US-Dollar gehandelt worden war.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 0,5 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 7,4 Prozent.
In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von 0,12 Prozent auf 55,30 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 55,37 US-Dollar wert.
Daneben steigt Ethereum um 0,50 Prozent auf 2.328,18 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2.316,71 US-Dollar.
Nach 445,54 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Sonntagnachmittag um 0,39 Prozent auf 447,29 US-Dollar gestiegen.
Zudem legt Ripple zu. Um 0,31 Prozent verstärkt sich der Ripple-Kurs um 17:11 auf 1,398 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 1,393 US-Dollar wert war.
Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 2,79 Prozent auf 394,06 US-Dollar, nach 383,36 US-Dollar am Vortag.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,2504 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2501 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1592 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1599 US-Dollar.
Nach 0,3302 US-Dollar am Vortag ist der Tron-Kurs am Sonntagnachmittag um 2,43 Prozent auf 0,3382 US-Dollar gestiegen.
Zeitgleich verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 0,32 Prozent auf 619,79 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 617,78 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1084 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,1088 US-Dollar beziffert.
Indessen verringert sich der Solana-Kurs um 0,03 Prozent auf 84,33 US-Dollar. Am Vortag notierte Solana bei 84,35 US-Dollar.
Nach 9,184 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Sonntagnachmittag um 0,87 Prozent auf 9,105 US-Dollar gesunken.
Währenddessen wird Chainlink bei 9,169 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,10 Prozent im Vergleich zum Vortag (9,178 US-Dollar).
Zudem bewegt sich Sui seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,9252 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Sui-Kurs bei 0,9273 US-Dollar.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
