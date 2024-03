Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagnachmittag

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Werte in diesem Artikel

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:11 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin -0,02 Prozent auf 68.333,82 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 68.350,04 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Indessen verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um -1,52 Prozent auf 430,62 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 437,26 US-Dollar.

Daneben steigt Ethereum um 0,43 Prozent auf 3.911,75 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 3.894,86 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,74 Prozent auf 89,34 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 88,68 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Samstagnachmittag lag der Ripple-Kurs bei 0,6213 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,6221 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,74 Prozent auf 0,7374 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,7248 US-Dollar wert.

Zudem gibt Monero am Samstagnachmittag nach. Um -0,85 Prozent auf 146,26 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 147,52 US-Dollar.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,3402 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0060 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1419 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,1429 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0528 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:11 auf 0,0535 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit muss Dash Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Dash-Kurs um -0,42 Prozent auf 40,43 US-Dollar. Am Vortag standen noch 40,60 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der NEO-Kurs bei 17,47 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (17,33 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,85 Prozent.

Redaktion finanzen.net