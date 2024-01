Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagvormittag

20.01.24 09:48 Uhr

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag

Am Samstagvormittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 09:41 sank Bitcoin um -0,17 Prozent auf 41.537,72 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (41.609,56 US-Dollar). Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 235,97 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (236,27 US-Dollar) ist das ein Verlust von -0,13 Prozent. Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergab. Ethereum sinkt -0,64 Prozent auf 2.473,43 US-Dollar, nach 2.489,37 US-Dollar am Vortag. In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Litecoin-Kurs um 0,94 Prozent auf 71,81 US-Dollar. Am Vortag standen noch 71,14 US-Dollar an der Tafel. In der Zwischenzeit kann Ripple Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Ripple-Kurs um 0,47 Prozent auf 0,5467 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,5442 US-Dollar an der Tafel. In der Zwischenzeit geht es für Cardano bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 1,87 Prozent auf 0,5113 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Cardano-Kurs noch bei 0,5019 US-Dollar. Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (158,07 US-Dollar) geht es um -0,53 Prozent auf 157,24 US-Dollar nach unten. Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,2257 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0032 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1139 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,1137 US-Dollar beziffert. Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0382 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Währenddessen wird Dash bei 28,05 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,88 Prozent im Vergleich zum Vortag (27,54 US-Dollar). Zudem gewinnt NEO am Samstagvormittag hinzu. Um 0,11 Prozent auf 11,46 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der NEO-Kurs bei 11,44 US-Dollar. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

