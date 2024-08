Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagmittag

18.08.24 12:43 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Sonntagmittag am Kryptomarkt

Der Bitcoin-Kurs wertet am Sonntagmittag um 1,16 Prozent auf 60.118,83 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 59.428,17 US-Dollar. Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (340,94 US-Dollar) geht es um 0,96 Prozent auf 344,20 US-Dollar nach oben. In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,78 Prozent auf 2.659,56 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.613,17 US-Dollar wert. Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:26 gibt Litecoin um -0,22 Prozent auf 67,43 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 67,58 US-Dollar gemeldet wurde. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,5663 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 12:26 auf 0,5698 US-Dollar beziffert. Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,3376 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,3367 US-Dollar. Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 12:26 zieht Monero um 0,67 Prozent auf 151,10 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 150,10 US-Dollar gemeldet wurde. Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1296 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 12:25 bei 0,1311 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Sonntagmittag lag der Verge-Kurs bei 0,0036 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0035 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,0953 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0956 US-Dollar. Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0210 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0202 US-Dollar. In der Zwischenzeit geht es für Dash bergauf. Um 12:26 steht ein Plus von 0,03 Prozent auf 26,09 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Dash-Kurs noch bei 26,08 US-Dollar. In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,32 Prozent auf 9,374 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 9,252 US-Dollar wert. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

