Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagnachmittag

Am Sonntagnachmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 17:10 kletterte Bitcoin um 0,47 Prozent auf 29.053,89 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (29.053,89 US-Dollar).

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 117,57 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vortag (117,17 US-Dollar).

Daneben steigt Ethereum um 1,44 Prozent auf 1.928,81 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 1.901,50 US-Dollar.

Zudem legt Litecoin zu. Um 0,81 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 17:10 auf 84,35 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 83,67 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Ripple-Kurs bei 0,4600 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,4596 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3802 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:10 bei 0,3829 US-Dollar.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 0,56 Prozent auf 157,68 US-Dollar, nach 156,79 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1925 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 17:10 bei 0,1940 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0021 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0926 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:10 bei 0,0930 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0360 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:10 bei 0,0359 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Dash Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Dash-Kurs um 1,44 Prozent auf 46,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 45,52 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit muss NEO Verluste verbuchen. Um 17:10 fällt der NEO-Kurs um -0,22 Prozent auf 10,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 10,03 US-Dollar an der Tafel.

