Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagnachmittag

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

Werte in diesem Artikel

Am Sonntagnachmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 17:11 kletterte Bitcoin um 0,98 Prozent auf 34.429,57 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (34.429,57 US-Dollar).

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 246,99 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (244,97 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,82 Prozent.

Derweil geht es für den Ethereum-Kurs bergauf. Ethereum steigt 0,92 Prozent auf 1.792,97 US-Dollar, nach 1.776,65 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Litecoin-Kurs um 1,68 Prozent auf 68,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 67,76 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann Ripple Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Ripple-Kurs um 2,13 Prozent auf 0,5569 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,5453 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Cardano bergauf. Um 17:10 steht ein Plus von 2,01 Prozent auf 0,2969 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Cardano-Kurs noch bei 0,2910 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Monero im Plus. Im Vergleich zum Vortag (162,21 US-Dollar) geht es um 1,11 Prozent auf 164,01 US-Dollar nach oben.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,1575 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0039 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Stellar-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,98 Prozent auf 0,1162 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,1139 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0298 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen wird Dash bei 28,63 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vortag (28,44 US-Dollar).

Zudem gibt NEO am Sonntagnachmittag nach. Um -3,07 Prozent auf 9,061 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der NEO-Kurs bei 9,348 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net