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Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagvormittag entwickeln.

Werte in diesem Artikel
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BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
54,001.61 CHF -729.56 CHF -1.33 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
58,362.54 EUR -797.10 EUR -1.35 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
48,709.64 GBP -640.38 GBP -1.30 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10,249,474.38 JPY -170,057.52 JPY -1.63 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
64,244.72 USD -975.80 USD -1.50 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1,508.90 CHF -29.63 CHF -1.93 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1,630.75 EUR -32.27 EUR -1.94 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,361.03 GBP -26.23 GBP -1.89 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
286,387.48 JPY -6,511.89 JPY -2.22 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1,795.11 USD -38.28 USD -2.09 %
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59.53 CHF -1.44 CHF -2.36 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
64.33 EUR -1.56 EUR -2.37 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
53.69 GBP -1.28 GBP -2.32 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
11,298.12 JPY -308.08 JPY -2.65 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
70.82 USD -1.83 USD -2.52 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
0.79 CHF -0.03 CHF -3.23 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
0.86 EUR -0.03 EUR -3.25 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.71 GBP -0.02 GBP -3.22 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
150.48 JPY -5.36 JPY -3.44 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
0.94 USD -0.03 USD -3.27 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
493.13 CHF -6.80 CHF -1.36 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
532.96 EUR -7.43 EUR -1.37 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
444.69 GBP -6.09 GBP -1.35 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
93,676.96 JPY -1,498.68 JPY -1.57 %
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Im Minus präsentiert sich um 09:41 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 1,06 Prozent schwächer bei 64.531,18 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 65.220,52 US-Dollar.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 8,59 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -6,9 Prozent.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Litecoin-Kurs 2,17 Prozent schwächer bei 44,55 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 45,54 US-Dollar.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1.806,86 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.833,39 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,45 Prozent.

Nach 210,43 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Montagvormittag um 1,76 Prozent auf 206,73 US-Dollar gesunken.

Mit dem Ripple-Kurs geht es indes nach unten. Ripple verliert 2,05 Prozent auf 0,9555 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,9755 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verringert sich der Monero-Kurs um 2,04 Prozent auf 487,99 US-Dollar. Am Vortag notierte Monero bei 498,13 US-Dollar.

Nach 0,1552 US-Dollar am Vortag ist der Cardano-Kurs am Montagvormittag um 1,83 Prozent auf 0,1524 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Montagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1377 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1415 US-Dollar.

Derweil notiert der Tron-Kurs bei 0,3028 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,3052 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,80 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Binancecoin-Kurs Verluste in Höhe von 0,99 Prozent auf 589,87 US-Dollar. Am Tag zuvor war Binancecoin 595,75 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Dogecoin-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0599 US-Dollar am Vortag, tendiert Dogecoin um 09:41 bei 0,0587 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Solana mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der Solana-Kurs 2,36 Prozent schwächer bei 70,93 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 72,65 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Avalanche im Minus. Im Vergleich zum Vortag (7,294 US-Dollar) geht es um 1,98 Prozent auf 7,150 US-Dollar nach unten.

Währenddessen verliert der Chainlink-Kurs um 1,77 Prozent auf 9,121 US-Dollar. Gestern war Chainlink noch 9,285 US-Dollar wert.

Mit dem Sui-Kurs geht es indes nach unten. Sui verliert 2,33 Prozent auf 0,7198 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,7370 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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