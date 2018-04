Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co. am Sonntag

Der Bitcoin-Kurs ist am Sonntag gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 9.211,31 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 9.344,92 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs ist gefallen. So sank der Bitcoin Cash-Kurs auf 1.381,97 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 1.390,57 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Ethereum-Kurs präsentiert sich bei 672,51 US-Dollar leichter. Am Vortag stand der Kurs bei 682,80 Dollar.

Der Litecoin-Kurs verbilligt sich gegenüber dem Vortag auf 149,87 US-Dollar. Hier standen noch 151,98 Dollar an der Kurstafel.

Heute fiel der Ripple-Kurs auf 0,8346 US-Dollar. Damit rutschte der Ripple-Kurs unter den Stand vom Vortag von 0,8620 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs verteuerte sich auf 0,3530 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 0,3480 US-Dollar wert gewesen.

Der Monero-Kurs hat sich verringert. Am Mittag fiel der Monero auf 246,21 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 259,43 US-Dollar notiert hatte.

Der IOTA zeigt sich bei 2,002 Dollar im Minus. Am Vorabend lag der Kurs der Digitalwährung noch bei 2,006 Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Verge liegt heute bei 0,0689 US-Dollar im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 0,0718 US-Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Stellar ist am Sonntag auf 0,4326 US-Dollar angestiegen. Am Vortag wurde der Kurs der Digitalwährung auf 0,4272 US-Dollar beziffert.

Der NEM-Kurs verbilligt sich auf 0,4084 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 0,4184 Dollar zu Buche.

Der Dash-Kurs rangiert bei 483,57 US-Dollar. Am Vortag stand der Dash noch bei 497,18 Dollar.

Der NEO ist Sonntag 77,38 US-Dollar wert. So stieg der NEO-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 76,36 US-Dollar gehandelt worden war.

