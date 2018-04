Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co. heute

Der Bitcoin-Kurs ist am Sonntag geklettert. Am Mittag stieg der Bitcoin auf 8.949,12 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 8.921,71 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs erhöhte sich der Bitcoin Cash-Kurs auf 1.172,99 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 1.154,56 US-Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs kletterte auf 624,14 US-Dollar. Damit übertraf der Ethereum den Stand vom Vortag von 605,68 US-Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Litecoin ist am Sonntag auf 151,23 US-Dollar angestiegen. Am Vortag wurde der Kurs der Digitalwährung auf 148,71 US-Dollar beziffert.

Der Ripple-Kurs ist gestiegen. Am Mittag kletterte der Ripple auf 0,8964 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 0,8663 US-Dollar notiert hatte.

Der Cardano-Kurs ist angestiegen. So gewann der Cardano-Kurs auf 0,2934 US-Dollarzu, nachdem er am Vortag bei 0,2841 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Monero-Kurs hat angezogen. Am Mittag stieg der Monero auf 270,23 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 252,37 US-Dollar notiert hatte.

Der IOTA-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag stärker. Aktuell ist ein IOTA 2,084 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 1,889 US-Dollar.

Der Verge-Kurs ist am Sonntag geklettert. Am Mittag stieg der Verge auf 0,0690 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 0,0673 US-Dollar gelegen hatte.

Der Stellar-Kurs konnte heute auf 0,3784 US-Dollar zugewinnen. Demgegenüber stand ein Kurs bei 0,3661 US-Dollar am Vortag.

Der NEM-Kurs wird bei 0,3900 US-Dollar stärker gehandelt. Am Vortag stand der Kurs bei 0,3792 Dollar.

Der Dash-Kurs erhöhte sich auf 467,14 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 435,79 Dollar gelegen hatte.

Der NEO hat zog. Am Mittag zog der NEO-Kurs auf 75,90 US-Dollar an, nachdem er am Vortag noch bei 74,41 US-Dollar notiert hatte.

Redaktion finanzen.net