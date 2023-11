Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln

14.11.23 12:43 Uhr

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Bitcoin reduzierte sich um 12:26 um -0,59 Prozent auf 36.322,00 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 36.537,80 US-Dollar gelegen hatte. Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt -0,13 Prozent auf 234,46 US-Dollar, nach 234,76 US-Dollar am Vortag. Daneben wertet Ethereum um 12:26 ab. Es geht -1,12 Prozent auf 2.036,98 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 2.060,10 US-Dollar stand. Daneben wertet Litecoin um 12:26 ab. Es geht -0,89 Prozent auf 70,95 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 71,58 US-Dollar stand. In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Ripple-Kurs um -2,93 Prozent auf 0,6516 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,6713 US-Dollar an der Tafel. Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3588 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:25 bei 0,3581 US-Dollar. In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Monero-Kurs um 0,17 Prozent auf 163,35 US-Dollar. Am Vortag standen noch 163,07 US-Dollar an der Tafel. Währenddessen zeigt sich IOTA im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,1890 US-Dollar) geht es um -2,23 Prozent auf 0,1847 US-Dollar nach unten. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0039 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:25 auf 0,0038 US-Dollar beziffert. Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1197 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1225 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0362 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:26 auf 0,0359 US-Dollar beziffert. Daneben präsentiert sich Dash mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Dash-Kurs -1,98 Prozent schwächer bei 31,54 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 32,18 US-Dollar. Währenddessen wird NEO bei 11,45 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -2,05 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,69 US-Dollar). Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com