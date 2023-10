Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln

08.10.23 17:23 Uhr

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Sonntagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Nachmittag bergab. Der Kurs verlor um 17:10 um -0,05 Prozent auf 27.958,54 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 27.971,75 US-Dollar gestanden hatte. Daneben wertet Bitcoin Cash um 17:10 ab. Es geht -0,43 Prozent auf 229,15 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 230,15 US-Dollar stand. Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach unten. Ethereum verliert -0,06 Prozent auf 1.633,89 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.634,89 US-Dollar an der Tafel standen. Nach 65,48 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Sonntagnachmittag um -0,08 Prozent auf 65,43 US-Dollar gesunken. Währenddessen kommt der Ripple-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,5211 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. In der Zwischenzeit bewegt sich Cardano kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Cardano-Kurs bei 0,2577 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2589 US-Dollar. Daneben fällt Monero um -0,53 Prozent auf 154,43 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 155,25 US-Dollar. Zeitgleich verstärkt sich der IOTA-Kurs um 0,41 Prozent auf 0,1553 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,1547 US-Dollar. Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0034 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1111 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,1110 US-Dollar beziffert. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0255 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:10 auf 0,0256 US-Dollar beziffert. Daneben präsentiert sich Dash mit einem Abschlag. Um 17:10 notiert der Dash-Kurs -0,65 Prozent schwächer bei 26,70 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 26,87 US-Dollar. Inzwischen fällt der NEO-Kurs um -0,69 Prozent auf 7,146 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 7,196 US-Dollar wert. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com